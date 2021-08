Tamara Kramar predstavuje debutový singel So Sweet

Bratislava 4. augusta (TASR) - Tamara Kramar predstavuje debutový sólový singel So Sweet. Je prvou ukážkou z pripravovaného EP v spolupráci s hudobným producentom Oliverom Fillnerom, ktoré spája Tamarino cítenie a charakteristický spev s modernou produkciou. TASR o tom informoval Mário 'Smasho' Vasko z formácie Lavagance.



Svoj debutový singel Tamara zložila počas prvej karantény začiatkom pandémie na akustickej gitare. O produkciu a aranžmán sa postaral Oliver Fillner zo skupiny Rakovicky, ktorý prepracoval pôvodné demo do finálnej podoby v štúdiu LVGNC. Basgitaru, druhú gitaru a bicie nástroje nahral multiinštrumentalista Adam Noška. So Sweet je prvým náhľadom do dlhodobej spolupráce Tamary, Olivera a Adama, ktorí spoločne pripravujú celé debutové EP.



V spolupráci s režisérom Adamom Rohálom vznikol k piesni videoklip, ktorý sa pohráva s konceptom ironicky sladkého zvuku napriek relatívne trpkému textu piesne.







„Pri rozmýšľaní nad vizuálnom pre So Sweet bolo pre mňa dôležité zakomponovať do celkovej pozitívnej a letnej atmosféry piesne trpkosť a nepokoj, ktorými sa zaoberá text. Preto sme ako symbol zvolili citróny, ktoré nás sprevádzajú celým videoklipom, a tak nenásilne napovedajú, o čom pieseň je,“ uviedla pre médiá speváčka.



Tamara Kramar je 21-ročná speváčka, skladateľka a multiinštrumentalistka pôvodom z Bratislavy, v súčasnosti žijúca a študujúca neurovedu v anglickom Brightone. Hudobnú kariéru odštartovala minulý rok niekoľkými spoluprácami, medzi ktoré patrí aj letný singel Mesto stratilo dych od kapely Hex či dueto s názvom Stop Holding On na albume od The Curly Simon.