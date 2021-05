Bratislava 15. mája (TASR) - Tamás Szarka zo skupiny Ghymes predstavuje skladbu Hudba a nádej. Zložil ju na pamiatku svojej učiteľky Edity Maťašovskej. K nahrávaniu duetu si prizval Soňu Norisovú. TASR o tom informovalo PR vydavateľstva Dr. Horák.



Edita Maťašovská bola zakladateľkou hudobnej školy v Galante. Vo veku 89 rokov pred pár mesiacmi zomrela. Aj jej patrí poďakovanie, že z huslí Tamása Szarku, hudobníka, skladateľa a básnika, zakladateľa hudobnej skupiny Ghymes, ktorý koncertoval v 29 štátoch sveta a je spoluautorom muzikálu Cigáni idú do neba, tak krásne znejú skladby, ako Tanec v snehu či Tichá dohoda z filmu Marhuľový ostrov.



Keď ho ako šesťročného zobrala v roku 1972 mama do hudobnej školy, kde ho prihlásila na klavír, po niekoľkých hodinách riaditeľka Maťašovská navrhla zmenu hudobného nástroja. Intuitívne získala pocit, že husle sú to, čo k nemu patrí a odvtedy sa stali neoddeliteľnou súčasťou jeho života a tvorby.



Prvú riaditeľku hudobnej školy Editu Maťašovskú mal každý rád. Počas svojej niekoľko desaťročí trvajúcej pedagogickej činnosti vychovala viacero hudobníkov, ktorí sa uplatnili nielen doma, ale i v zahraničí. Medzi nich patrí aj Szarka, rodák z Galanty, ktorý pôsobí na hudobnej scéne už 40 rokov. Tvorí a interpretuje vo svojom materinskom jazyku, po maďarsky.



Teraz sa podujal svoju najnovšiu skladbu Hudba a nádej, ktorú venoval pamiatke Maťašovskej, nahrať v dvoch verziách. Nechcel, aby pri spomienke na učiteľku bol v dvojjazyčnej Galante ktokoľvek vylúčený. Slovenského prekladu sa ujal textár Pavol Jursa, lyrický opus naspieval Tamás so Soňou Norisovou.







Klip Hudba a nádej : https://www.youtube.com/watch?v=tvj7FDVGcpw