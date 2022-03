Tanečné divadlo Ifjú Szivek pozýva divákov na benefičné predstavenia

Bratislava 15. marca (TASR) - Tanečné divadlo Ifjú Szivek poskytne príjem z marcových predstavení v rámci verejnej zbierky na humanitárnu pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. Diváci môžu podporiť iniciatívu kúpou online vstupeniek. Divadlo ďalej informuje, že financie z predaja vstupeniek poukáže na transparentný účet neziskovej organizácie Človek v ohrození.



Tanečné divadlo vysiela v marci poslednýkrát tanečno-divadelnú inscenáciu Povinné odporúčanie, hudobný koncert Giuoco Piano - Traditional String Quartet a inscenáciu Divadelnej platformy Trepp s názvom Adamove jablká na portáli navstevnik.online. Príjem z predstavení poskytne na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. "To čo sa deje v týchto dňoch v susednej krajine, sa týka a dotýka nás všetkých. Je dôležité, aby každý využil svoje možnosti a pomáhal preňho dostupnou formou, každá maličkosť sa ráta. My sa to snažíme urobiť prostredníctvom našich predstavení," hovorí Zsófia Varsányi, vedúca tanečnej zložky, ktorá oceňuje formát online streamu. "Vstupenku si diváci môžu kúpiť a predstavenia si môžu pozrieť kdekoľvek na svete. Veríme, že sa nám podarí osloviť divákov tanečného divadla a tak spoločne pomôcť v tejto mimoriadnej situácii," dodala.



Vstupenky na benefičné predstavenia sú dostupné na portáli navstevnik.online. Prvý online stream sa uskutoční v stredu 16. marca, pôjde o hudobný koncert Giuoco Piano - Traditional String Quartet. Povinné odporúčanie - tanečno-divadelnú inscenáciu s titulkami si môžu záujemcovia pozrieť 20. marca, predstavenie Adamove jablká uvedú 23. a 27. marca.