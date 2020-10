TASR protestuje proti obvineniam i slovníku poslanca Čekovského

Bratislava 16. októbra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) dôrazne protestuje voči obvineniam i slovníku, ktorý použil predseda mediálneho výboru parlamentu Kristián Čekovský v tlačovej správe OĽANO ohľadom podania trestného oznámenia na Generálnu prokuratúru "za činnosť vo verejnoprávnej TASR a spriaznených spoločnostiach od roku 2013 až doteraz".



Pokiaľ pán Čekovský dospel k podozreniu z porušenia zákona, je povinný podať trestné oznámenie, čo podľa vlastného vyhlásenia urobil dnes na Generálnej prokuratúre SR.



Tlačová agentúra Slovenskej republiky sa z vyhlásenia pána Čekovského nedozvedela, aké je konkrétne znenie trestného oznámenia, no určite poskytne orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť pri preverovaní tohto podania.



Expresívny slovník, ktorý pán poslanec v tlačovom vyhlásení zvolil, podľa nášho názoru poškodzuje renomovanú inštitúciu, akou TASR v súčasnosti je. To, že pán poslanec dospel k akémukoľvek podozreniu, mu nedáva právo používať v súvislosti s TASR takýto dehonestujúci slovník.



Hospodárenie TASR je každoročne preverované Správnou radou TASR, Výborom Národnej rady pre kultúru a médiá, audítormi i kontrolou Ministerstva kultúry SR, a výsledky i štruktúra hospodárenia sú pravidelne zverejňované. Vnútorné, ani externé kontroly počas obdobia od roku 2013 – 2020 nedospeli k záverom, o ktorých poslanec Čekovský informuje v tlačovej správe.



Agentúra TASR je verejnoprávnou a apolitickou inštitúciou a nemieni byť súčasťou politického zápasu. Ak má poslanec Čekovský v úmysle realizovať akékoľvek zmeny v činnosti verejnoprávnych médií, má na to podľa nášho názoru používať politické prostriedky, najmä možnosť legislatívnej iniciatívy v Národnej rade Slovenskej republiky. Aj v tomto kontexte bude TASR ústretová a súčinná.