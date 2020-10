Tata Bojs predstavujú nový singel a klip Kraftwerk In Saint Tropez

Bratislava 2. októbra (TASR) – Česká kapela Tata Bojs pripravuje v novembri vydanie nového štúdiového albumu. Po júnovom singli Zvony predstavuje ďalšiu novinku. Je ňou pozitívna pieseň Kraftwerk In Saint Tropez. Hudbu zložila kapela, text napísal Marek Huňát, známy ako Mardoša. Ku skladbe už skupina nakrútila aj videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



„Samo osebe je to celkom absurdná téma. Predstava, že Kraftwerk sa idú slniť na francúzsku riviéru, znie zábavne. A keďže máme radi kontrasty, pripadalo nám dobré urobiť tú pesničku veľmi nekraftwerkovskú. Po relatívne serióznych Zvonoch nám pripadala táto bezstarostná jazda ako ideálny kandidát na druhý singel z albumu,“ komentuje novinku Milan Cais z kapely.



„Text je pre mňa taká popkultúrna fantázia. Nepíšem v ňom ani tak o Kraftwerk samotných, skôr sa hrám s ich mýtom. Skoro akoby to boli rozprávkové postavy. Tie sa v pesničke stretávajú s ďalšími nadprirodzenými hrdinami a popkultúrnymi fenoménmi. Ten nápad zo mňa vypadol automaticky v angličtine. Rozhodne sme sa však nesnažili znieť ako originálni ostrovania. Naopak, páčila sa nám predstava, že česká kapela spieva po anglicky o nemeckej kapele vo Francúzsku. Pri nahrávaní spevu si dokonca Milan pozval do štúdia dvoch jazykových koučov,“ dodal autor textu Mardoša.







Celkové vyznenie skladby akcentuje samotný videoklip, ktorý sa nakrúcal pod režisérskou taktovkou Petra Hanouska v septembri v sále DOX+. Cais s Mardošom sa pred nakrúcaním na niekoľko hodín zverili do rúk profesionálnych filmových maskérok. Väčšinu klipu tvorí zostrihaný archívny materiál z výletu do Saint Tropez, ktorý Cais s Mardošom a partnerkami podnikli v auguste 2002.



„Počas jedného dňa máte na chvíľu možnosť vyskúšať si, čo vás zrejme čaká o pár rokov. A najhoršie na tom je, že už to možno ani nebude dlho trvať. Je to veda, keď má z vás byť v klipe dedo,“ tvrdia svorne obaja protagonisti.



Očakávaný nový album zatiaľ stále nemá meno. „Skladáme to ako mozaiku. Album ani tentoraz nebude mať jednotnú tému, či dokonca príbeh, ako to bolo pri koncepčnom Nanoalbume. Skôr by som povedal, že každá pesnička si rieši to svoje. Témy sú rôzne, niekedy vážne a niekedy na pousmiatie. A pretože je náš desiaty, bude na ňom desať pesničiek plus jedno outro,“ spresnil Cais.