Tatranská galéria predstaví autora známeho pod pseudonymom Man Ray

Poprad 12. januára (TASR) - Na prvej tohtoročnej vernisáži v Tatranskej galérii v Poprade v piatok 13. januára sprístupnia návštevníkom výstavu o tvorbe fotografa Emmanuela Radnitzky, známeho pod pseudonymom Man Ray. Riaditeľka galérie Anna Ondrušeková informovala, že výstava nesie názov Madeleine Deslandes, Paris 1925 a návštevníci ju budú môcť vidieť v priestoroch starej elektrárne do konca marca.



"Man Ray patrí nepochybne k hlavným osobnostiam dejín fotografie a výtvarného umenia 20. storočia. Jeho smerovanie ovplyvnil New York aj Marcel Duchamp, stal sa súčasťou rodiaceho sa dadaizmu a jedným z popredných predstaviteľov jeho newyorskej sekcie. Hravosť, negácia akýchkoľvek konvencií a radosť z experimentu sa na dlhý čas stali jeho zásadnou tvorivou metódou," priblížila Ondrušeková. Práve Duchamp ho priviedol aj do parížskeho prostredia, kde sa umelecky uviedol podľa riaditeľky nesmierne vplyvným cyklom Polia ľúbezné. Tie boli výsledkom jeho experimentovania s technikou fotogramu, spočívajúcou v položení predmetu na svetlo citlivý materiál a jeho následnom osvite, vyvolaní a ustálení.



"V roku 1922 Man Ray zakladá portrétne štúdio, ktoré sa čoskoro stane veľmi slávnym. Portrétoval v ňom množstvo výtvarníkov, spisovateľov, intelektuálov, hercov, ale aj mecenášov umenia. Prelínala sa tu jeho voľná portrétna tvorba s tvorbou na zákazku. Do jeho osudu silne zasiahli i udalosti druhej svetovej vojny. Po návrate do Paríža z Ameriky síce experimentuje s farebnou fotografiou, hlavná časť jeho diela je však už uzavretá, a taktiež patrične cenená," dodáva Ondrušeková.



Minimalistická výstava v Tatranskej galérii v Poprade približuje tvorbu tohto autora. Na vernisáži sa návštevníci dozvedia aj príbeh originálneho portrétu Madeleine Deslandes z roku 1925.