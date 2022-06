Tatranská galéria v Poprade vystavuje diela Františka Liptáka

Poprad 24. júna (TASR) - Výstavu kresieb slovenského maliara, scénografa, ilustrátora či autora vtipných kresieb Františka Liptáka s názvom Vedľajšie účinky sprístupnili v piatok v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. Ako uvádza galéria na svojej webstránke, výstava zaznamenáva vývoj a predovšetkým rozmanitosť autorovej tvorby.



Mnohé jeho diela vznikajú na základe postrehov a náčrtov, ktoré si často zaznamenáva do rôznych skicárov. Samotné skicáre sa tak stávajú umeleckými predmetmi plnými tvorivosti, kresieb, výňatkov z konverzácií a spontánnych nápadov.



"Z Liptákových diel cítiť radosť z tvorby a výraznú komunikáciu obrazu s divákom. Nič tu však nie je silené a príbeh obrazu sa odvíja podľa nášho nastavenia. Niekedy sa na ňom zasmejeme, inokedy sa zamyslíme. Významnou súčasťou autorovej tvorby je známy okatý človiečik, ktorý sa ocitá v rôznych situáciách a na ktorého neobyčajné príbehy upozorňujú názvy diel v podobe slovných hračiek," približuje galéria.



František Lipták sa narodil 24. apríla 1962 v Poprade. Po skončení Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach absolvoval vysokoškolské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1986 začal spolupracovať s rôznymi divadlami na Slovensku a v zahraničí. V roku 1990 založil so súčasným režisérom Ondrejom Spišákom nezávislú divadelnú spoločnosť Teatro Tatro. V rovnakom čase sa začal zaujímať o filmovú tvorbu, ako architekt a výtvarník v spolupráci s režisérom Martinom Šulíkom sa podieľal na profilových slovenských filmoch 90. rokov, za ktoré získal ocenenia Český lev.



Vo všetkých výstavných priestoroch Tatranskej galérie sa Lipták predstavuje rozsiahlou výstavou z oblasti maľby, kresby aj scénografie. Výstava potrvá do 4. septembra.