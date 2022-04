Tatranská galéria vystavuje diela herca Juraja Kukuru

Na archívnej snímke herec Juraj Kukura počas verejnej generálky hudobno-dramatickej básne "BIBLIA" divadla Aréna v Bratislave 14. marca 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák

Poprad 18. apríla (TASR) - Výstavu obrazov slovenského herca Juraja Kukuru s názvom Juraj Kukura - Od stvorenia ku krížu si môžu pozrieť návštevníci Tatranskej galérie v Poprade. Diela vznikli počas jednotlivých repríz divadelnej inscenácie Biblia." uviedla riaditeľka galérie Anna Ondrušeková.Ako povedala, silné emocionálne zážitky sú sprítomnené do kontrastných farebných vrstiev, herecký prejav dopĺňa odvážna gestická maľba." doplnila Ondrušeková.Predstavenie Biblia uviedlo Divadlo Aréna v Bratislave pod taktovkou režiséra Rastislava Balleka, v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou premiérovo pred troma rokmi.Juraj Kukura sa narodil 15. marca 1947 v Prešove. Absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením Jozefa Budského. Keď mal 19 rokov, režisér Ivan Balaďa ho obsadil do jednej z hlavných úloh vo filmovom spracovaní románu Margity Figuli Tri gaštanové kone (1966). Začínal v Divadle na Korze, po jeho zrušení prešiel do súboru Novej scény a neskôr do Slovenského národného divadla.Od roku 2002 je riaditeľom Divadla Aréna v Bratislave. Za herecký výkon v inscenácii Biblia sa stal laureátom prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo 2019. Striedavo žije v Bratislave a v Hamburgu.Výstava, ktorá je situovaná v Elektrárni Tatranskej galérie v Poprade, potrvá do 24. apríla.