< sekcia Kultúra
Taxikár, filmový klenot bez Oscara, išiel do kín pred 50 rokmi
Krimidráma v štýle neo-noir má špičkové obsadenie.
Autor TASR
New York 8. februára (TASR) - Martin Scorsese je oscarovo najfrekventovanejší žijúci režisér. Od 70. rokov minulého storočia žiadny jeho kolega nemá na konte toľko "zárezov" v najznámejších oceneniach, ktoré dostali jeho diela, aj keď sám ako hlavný tvorca má len jeden. Jeho piata celovečerná snímka, dnes uctievaná klasika svetovej kinematografie, mala "len" štyri nominácie na prestížne sošky a predsa sa s odstupom radí medzi plejádu jeho neskorších ocenených superfilmov. Taxikár, v hlavnej úlohe s excelentným Robertom De Nirom, išiel premiérovo do kín pred 50 rokmi.
Neznamená to, že film nebol úspešný už v čase distribúcie. Presadil sa dokonca v Európe ako víťazný na festivale v Cannes a okrem iných získal dve ceny britskej BAFTA. Avšak Ameriku v tom roku očarili Rocky, Paculovi Všetci prezidentovi muži, Bergmanova snímka Tvárou v tvár, či Lumetova Televízna spoločnosť. Taxikárovi sa tak ušli len nominácie - v kategóriách najlepší film, najlepší herec v hlavnej úlohe, najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe a najlepšia filmová hudba.
Krimidráma v štýle neo-noir má špičkové obsadenie. Martin Scorsese, prv než si obľúbil De Nira a neskôr tiež Leonarda DiCapria, veľmi rád pracoval s Harveym Keitelom, ktorý v Taxikárovi autenticky stvárnil odporného pasáka. Herecky vo vedľajšej úlohe ako jeho obeť excelovala 14-ročná Jodie Fosterová a hoci film neobsahuje exponované sexuálne scény, v niekoľkých sugestívnejších ju nahradila jej staršia sestra Connie. V ďalšej výraznej vedľajšej úlohe sa predstavila Cybill Shepherdová a keďže jej chladný šarm okúzlil, je zvláštne, že táto úloha zostala v podstate jej hereckým vrcholom.
Samozrejme hlavné slovo patrí De Nirovi. Mal vtedy za sebou už viacero úloh a Taxikára začali natáčať krátko po tom, ako získal Oscara za vedľajšiu úlohu v druhej časti Coppolovej veľkofilmovej série Krstný otec. Dva roky predtým (1973) išla do distribúcia jeho prvá spolupráca s neskorším režisérom svojho života, tiež krimidráma s neo-noirovou atmosférou Špinavé ulice.
Taxikár má zaujímavé pozadie. Vonkajšie scény sa točili v New Yorku, dejisku filmového príbehu a De Niro sa v príprave na rolu niekoľko dní vozil po meste ako taxikár. Scenár poskytol Paul Schrader a príbeh má autobiografické črty. V pozadí produkcie filmu pôsobil aj Steven Spielberg. Pôsobivá hudba je posledné veľdielo Bernarda Herrmanna, zomrel na druhý deň po nahrávaní, na Štedrý deň 1975.
Oscarový skladateľ napísal svoju prvú filmovú hudbu do posvätného fimového kúsku Občan Kane od Orsona Wellesa a potom často spolupracoval s Alfredom Hitchcockom, aj v slávnom horore Psycho. Jeho hudba v nepôvodnom znení zdobila o 15 rokov nové spracovanie napínavého thrilleru Mys Hrôzy, Scorsese si ho v roku 1991 uctil využitím diela z roku 1962. V prípade Taxikára neboli americkí filmoví akademici takí empatickí a na cenu uprednostnili Jerryho Goldmsitha za hudbu k snímke Prichádza Satan!
Scorsesemu svojho času odporučil De Nira iný slávny režisér, Brian de Palma. Medzi množstvom interpretácií a polemík sám režisér jeho postavu Travisa Bickla definoval ako "silu ducha na nesprávnej ceste", čím divákom poctivo odkázal, že sympatický charakter hlavného hrdinu neposkytuje ideálny návod na riešenie ťaživého problému.
Martin Scorsese od roku 1967 režíroval 26 celovečerných hraných filmov, 18 z nich nazbieralo 101 oscarových nominácií a 20 cien, väčšinou bol ich priamou súčasťou, hoci režisérsku kategóriu vyhral len so snímkou Skrytá identita (2006). V nej rozpútal galapredstavenie s DiCapriom, Mattom Damonom, Jackom Nicholsonom, Markom Wahlbergom, Martinom Sheenom a ďalšími špičkovými hercami.
Ďalšie triumfy komerčne úspešného, no do veľkej miery nezávislého režiséra predstavujú predovšetkým Zúriaci býk (1980, hlavná úloha De Niro - Oscar), Farba peňazí (1986, Paul Newman - Oscar, jeho jediný), Mafiáni (1990, De Niro), Letec (2004, DiCaprio) a Vlk z Wall Street (2013, DiCaprio). Naposledy natočil v roku 2023 anti-westernovú thriller-drámu Vrahovia mesiaca kvetov, ktorá mala 10 oscarových nominácii. Prvýkrát a mimoriadne presvedčivo sa v jednom filme stretla trojica Scorsese - De Niro - DiCaprio.
Zdroje: www.screenrant.com, www.imdb.com, www.biography.com
Neznamená to, že film nebol úspešný už v čase distribúcie. Presadil sa dokonca v Európe ako víťazný na festivale v Cannes a okrem iných získal dve ceny britskej BAFTA. Avšak Ameriku v tom roku očarili Rocky, Paculovi Všetci prezidentovi muži, Bergmanova snímka Tvárou v tvár, či Lumetova Televízna spoločnosť. Taxikárovi sa tak ušli len nominácie - v kategóriách najlepší film, najlepší herec v hlavnej úlohe, najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe a najlepšia filmová hudba.
Krimidráma v štýle neo-noir má špičkové obsadenie. Martin Scorsese, prv než si obľúbil De Nira a neskôr tiež Leonarda DiCapria, veľmi rád pracoval s Harveym Keitelom, ktorý v Taxikárovi autenticky stvárnil odporného pasáka. Herecky vo vedľajšej úlohe ako jeho obeť excelovala 14-ročná Jodie Fosterová a hoci film neobsahuje exponované sexuálne scény, v niekoľkých sugestívnejších ju nahradila jej staršia sestra Connie. V ďalšej výraznej vedľajšej úlohe sa predstavila Cybill Shepherdová a keďže jej chladný šarm okúzlil, je zvláštne, že táto úloha zostala v podstate jej hereckým vrcholom.
Samozrejme hlavné slovo patrí De Nirovi. Mal vtedy za sebou už viacero úloh a Taxikára začali natáčať krátko po tom, ako získal Oscara za vedľajšiu úlohu v druhej časti Coppolovej veľkofilmovej série Krstný otec. Dva roky predtým (1973) išla do distribúcia jeho prvá spolupráca s neskorším režisérom svojho života, tiež krimidráma s neo-noirovou atmosférou Špinavé ulice.
Taxikár má zaujímavé pozadie. Vonkajšie scény sa točili v New Yorku, dejisku filmového príbehu a De Niro sa v príprave na rolu niekoľko dní vozil po meste ako taxikár. Scenár poskytol Paul Schrader a príbeh má autobiografické črty. V pozadí produkcie filmu pôsobil aj Steven Spielberg. Pôsobivá hudba je posledné veľdielo Bernarda Herrmanna, zomrel na druhý deň po nahrávaní, na Štedrý deň 1975.
Oscarový skladateľ napísal svoju prvú filmovú hudbu do posvätného fimového kúsku Občan Kane od Orsona Wellesa a potom často spolupracoval s Alfredom Hitchcockom, aj v slávnom horore Psycho. Jeho hudba v nepôvodnom znení zdobila o 15 rokov nové spracovanie napínavého thrilleru Mys Hrôzy, Scorsese si ho v roku 1991 uctil využitím diela z roku 1962. V prípade Taxikára neboli americkí filmoví akademici takí empatickí a na cenu uprednostnili Jerryho Goldmsitha za hudbu k snímke Prichádza Satan!
Scorsesemu svojho času odporučil De Nira iný slávny režisér, Brian de Palma. Medzi množstvom interpretácií a polemík sám režisér jeho postavu Travisa Bickla definoval ako "silu ducha na nesprávnej ceste", čím divákom poctivo odkázal, že sympatický charakter hlavného hrdinu neposkytuje ideálny návod na riešenie ťaživého problému.
Martin Scorsese od roku 1967 režíroval 26 celovečerných hraných filmov, 18 z nich nazbieralo 101 oscarových nominácií a 20 cien, väčšinou bol ich priamou súčasťou, hoci režisérsku kategóriu vyhral len so snímkou Skrytá identita (2006). V nej rozpútal galapredstavenie s DiCapriom, Mattom Damonom, Jackom Nicholsonom, Markom Wahlbergom, Martinom Sheenom a ďalšími špičkovými hercami.
Ďalšie triumfy komerčne úspešného, no do veľkej miery nezávislého režiséra predstavujú predovšetkým Zúriaci býk (1980, hlavná úloha De Niro - Oscar), Farba peňazí (1986, Paul Newman - Oscar, jeho jediný), Mafiáni (1990, De Niro), Letec (2004, DiCaprio) a Vlk z Wall Street (2013, DiCaprio). Naposledy natočil v roku 2023 anti-westernovú thriller-drámu Vrahovia mesiaca kvetov, ktorá mala 10 oscarových nominácii. Prvýkrát a mimoriadne presvedčivo sa v jednom filme stretla trojica Scorsese - De Niro - DiCaprio.
Zdroje: www.screenrant.com, www.imdb.com, www.biography.com