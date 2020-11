Taylor Swift opäť ovládla Americké hudobné ceny

Víťazi AMA v hlavných kategóriách:



Umelec roka: Taylor Swiftová



Nováčik roka: Doja Cat



Spolupráca roka: Dan + Shay a Justin Bieber (10 000 Hours)



Popová/rocková speváčka: Taylor Swiftová



Popový/rockový spevák: Justin Bieber



Popové/rockové duo alebo skupina: BTS



Popová/rocková skladba: Dua Lipa, Don't Start Now



Popový/rockový album: Harry Styles, Fine Line



Rapová/hip-hopová speváčka: Nicki Minaj



Rapový/hip-hopový spevák: Juice WRLD



Rapová/hip-hopová skladba: Cardi B a Megan Thee Stallion, WAP



Rapový/hip-hopový album: Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial



Soulová/R&B speváčka: Doja Cat



Soulový/R&B spevák: The Weeknd



Soulová/R&B pieseň: The Weeknd, Heartless



Soulový/R&B album: The Weeknd, After Hours



Country speváčka: Maren Morrisová



Country spevák: Kane Brown



Country duo alebo skupina: Dan + Shay



Country pieseň: Dan + Shay a Justin Bieber, 10 000 Hour



Country album: Blake Shelton, Fully Loaded: God Country

Los Angeles 23. novembra (TASR) - Americká speváčka Taylor Swift tak ako vlani aj tento rok ovládla udeľovanie Amerických hudobných cien (AMA). V sále Microsoft Theater v Los Angeles bola v nedeľu večer vyhlásená za víťazku kategórií umelkyňa roka, najlepšia popová/rocková speváčka a za najlepšie hudobné video (cardigan), informovali agentúry DPA a AP.Kanadský spevák Justin Bieber získal tiež tri ceny stal sa najlepším popovým/rockovým spevákom a spolu s country popovým duom Dan + Shay zvíťazil v kategóriách najlepšia country skladba (10 000 Hours) a najlepšia spolupráca.Kanadský spevák a skladateľ The Weeknd získal v žánri soul/R&B ceny v kategóriách najlepší spevák, najlepší album (After Hours) a najlepšia pieseň (Heartless). Americká speváčka Doja Cat bola vyhlásená za najlepšieho nováčika a najlepšiu speváčku v žánri soul/R&B.Odovzdávanie cien moderovala herečka Taraji P. Henson. Z dôvodu pandémie koronavírusu bola koncertná sieň poloprázdna. Na pódiu sa - fyzicky alebo prostredníctvom videospojenia - vystriedalo množstvo hviezd, vrátane Justina Biebera, Shawna Mendesa, The Weeknd, Katy Perry, Billie Eilish, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Maluma či Megan Thee Stallion.Ceny AMA sa udeľujú od roku 1973. Nominácie sa určujú na základe predaja albumov, fanúšikovia môžu o víťazoch hlasovať prostredníctvom internetu.