Taylor Swiftová získala späť práva na svojich prvých šesť albumov

New York 1. júna (TASR) - Americká popová speváčka Taylor Swiftová, ktorá sa od roku 2019 zmietala v právnom spore s vedením nahrávacích spoločností o vlastníctvo svojej tvorby, odkúpila späť práva na celý vlastný hudobný katalóg. TASR o tom informuje podľa tlačových agentúr AP a AFP.



„Všetka hudba, ktorú som kedy vytvorila, teraz patrí mne,“ napísala 35-ročná speváčka na svojej webovej stránke po rokoch sporov o jej prvých šesť štúdiových albumov, z ktorých viaceré nahrala nanovo, aby vytvorila kópie, ktoré sama vlastní.



„Povedať, že toto je môj najväčší splnený sen, je vlastne dosť zdržanlivé. Moji fanúšikovia vedia, aké dôležité to pre mňa bolo - až tak, že som starostlivo znova nahrala a vydala štyri svoje albumy a nazvala ich podtitulom Taylor's Version,“ napísala v dlhom liste adresovanom svojim oddaným priaznivcom.



Swiftová odkúpila mastery svojich prvých šiestich albumov Taylor Swift (2007), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) a Reputation (2017) od súkromnej investičnej spoločnosti Shamrock Capital z Los Angeles za nezverejnenú sumu.



Kontroverzný spor vznikol medzi speváčkou a jej bývalým hudobným vydavateľstvom Big Machine Records, jeho zakladateľom Scottom Borchettom a novým majiteľom Scooterom Braunom o vlastníctvo masterov jej prvých šiestich štúdiových albumov. Shamrock Holdings získala mastery v roku 2020.



Masterové nahrávky sú originálne záznamy zvukových výkonov. Tento pojem zahŕňa nahrávanie, ako aj mixy a produkčné úpravy. Mastery sú autorsky chránené nahrávky, ktoré sa používajú na analógovú a digitálnu duplikáciu hudobného diela.



Vzniknutá situácia Swiftovú verejne rozhorčila. „Mám pocit, že umelci by mali vlastniť svoju prácu,“ vyhlásila v roku 2019.



Pred ňou bojovali o kontrolu nad svojimi mastermi - jedinečným zdrojovým materiálom, ktorý určuje spôsob reprodukcie a predaja piesní - aj Prince, George Michael, Jay-Z či Kanye West, ale nikto z nich nezašiel tak ďaleko ako ona.



Speváčkino ostatné svetové turné The Eras Tour trvalo od marca 2023 do decembra 2024, vynieslo vyše dve miliardy dolárov a prekonalo niekoľko rekordov. Každé zo 149 vystúpení zvyčajne trvalo viac ako tri hodiny. Turné bolo senzáciou šoubiznisu a pomohlo vykompenzovať náklady na odkúpenie jej katalógu.