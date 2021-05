Ťažkosti počas pandémie reflektujú divadlá v projekte Renesancia

Bratislava 10. mája (TASR) - Ťažkosti života počas pandémie reflektuje v projekte krátkych filmov s názvom "Predstavte si renesanciu divadla" 22 európskych divadiel z 18 krajín. Na projekte, ktorý koordinuje Európska divadelná konvencia (ETC), participuje aj Činohra Slovenského národného divadla (SND). Sériu krátkych filmov si môžu pozrieť záujemcovia zadarmo od 9. mája. Projekt potrvá do 4. júna. TASR o tom informovala Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND.



Renesancia bola explóziou kreativity po temných, morových časoch stredoveku. Oslavou krásy, múdrosti, vedy a architektúry. "Bola však aj časom dramatických zmien, hľadania nových optík či technologického rozvoja. Bola to tiež doba, ktorá pozdvihla myšlienku Európy a uviedla novú epochu ľudstva," uvádzajú autori projektu. V ich ponímaní predstavuje renesancia prerod divadla/diel vo virtuálnom priestore po roku strávenom v pandémii. Zúčastnené európske divadlá otestovali a odkryli nové scenáre a formáty, ktoré inscenovali v digitálnom priestore, v ktorom dokázali rozvinúť nové dramatické postupy. Do série filmov sa zapojilo 250 umelcov.



Projekt odštartoval 9. mája, symbolicky na Deň Európy. Následne budú do 4. júna denne zverejňovať jeden film. Snímky budú dostupné na sociálnych sieťach ETC a na webstránkach zúčastnených divadiel.



Projekt Renesancia predchádza Týždňu novej európskej drámy, umeleckému podujatiu, ktoré ETC organizuje v dňoch 7. až 13. júna.



Európska divadelná konvencia (ETC) vznikla v roku 1988, predstavuje najširšiu sieť verejných divadiel v Európe. Propaguje európske divadlo ako vitálnu platformu pre dialóg, demokraciu a interakciu, organizácia reaguje na súčasné publikum a reflektuje spoločenské zmeny a pohyb. Ponukou grantových programov a podujatí podporuje sieťovanie, profesionálny rozvoj a umeleckú spoluprácu divadelných profesionálov v celej Európe. V súčasnosti má 44 členských divadiel z vyše 25 krajín aj vďaka podpore programu kreatívna Európa v rámci Európskej únie. Činohra SND je členom ETC od roku 2000.