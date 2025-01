Teddy Swims vydáva album I've Tried Everything But Therapy (Part 2)

Bratislava 28. januára (TASR) - Američan Teddy Swims vydáva novinku I've Tried Everything But Therapy (Part 2). Poslucháči sa môžu tešiť na dynamický album, na ktorom hosťujú hviezdy ako Giveon, Muni Long, Coco Jones a GloRilla. Najsilnejší moment platne je rozhodne skladba Guilty, ktorú sprevádza aj oficiálny videoklip. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



"Tento album je pokračovaním prvej časti," hovorí Teddy a dodáva: "Odvtedy som sa vyvíjal, rástol a uzdravoval mnohými spôsobmi. Minulý album zanechal poslucháčov s pocitom zlomeného srdca bez rozuzlenia. Samozrejme, aj na druhej časti je zlomené srdce, ale tentoraz ponúkame aj istý záver."



Album obsahuje aj singel Bad Dreams, ktorý debutoval na Billboard Hot 100 a naďalej stúpa v rebríčkoch, aj soulovú skladbu Are You Even Real. Ďalšími highlightmi sú Not Your Man, Northern Lights a Funeral.



Rok 2024 bol pre Teddyho veľkolepý. Získal nomináciu na Grammy 2025 v kategórii Najlepší nový umelec a zožal veľký úspech na MTV VMA 2024, kde dostal tri nominácie. Na Billboard Music Awards 2024 získal osem nominácií, z toho dve ocenenia za Najlepšiu skladbu a Najlepšiu rádiovú skladbu roka.



Teddy Swims začal svoju cestu v roku 2019, keď začal zverejňovať cover verzie známych skladieb online a jeho výkony si získali stovky miliónov pozretí. Medzi najúspešnejšie covery patria Rock With You (Michael Jackson) a You're Still The One (Shania Twain). Spevák z americkej Georgie už vo februári odštartuje svoje zatiaľ najväčšie svetové turné.