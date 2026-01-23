< sekcia Kultúra
Tekovské múzeum predstaví tvorbu Adriana Ferdu
Autor TASR
Levice 23. januára (TASR) - Tekovské múzeum v Leviciach v týchto dňoch sprístupnilo v Galérii Jozefa Nécseyho výstavu, ktorá predstavuje výber z tvorby výtvarníka Adriana Ferdu. Ako informovalo, návštevníci múzea a galérie si vystavené diela môžu pozrieť do 28. februára.
Adrian Ferda pôsobí od roku 2009 ako výtvarník a grafik pre Poštovú filatelistickú službu (POFIS), kde navrhuje okrem poštových známok aj rôzne zberateľské filatelistické produkty. „Autor má pomerne širokú škálu výtvarného vyjadrenia. Okrem voľnej tvorby, v ktorej prevažuje olejomaľba, sa venuje digitálnej grafike, plagátovej tvorbe i grafickému dizajnu. Je tiež autorom dizajnu viacerých knižných publikácií a ilustrovaných kníh,“ uviedli organizátori výstavy.
Výstava v Tekovskom múzeu ponúka autorovu tvorbu, ktorá poukazuje na témy hľadania vnútorných či spirituálnych hodnôt, návrat k videniu sveta cez prizmu poetiky a fantázie. „Vystavené diela sú olejomaľby a grafické listy, ktoré boli vyrobené technikou giclée,“ doplnili organizátori.
