Témou 30. ročníka súťaže Victoria Regia v Piešťanoch sú štyri živly

Piešťany 16. septembra (TASR) - Po roku sa do kúpeľného mesta Piešťany vracia súťaž vo viazaní kvetov Victoria Regia. Tridsiaty ročník súťaže, pomenovanej po najväčšom lekne na svete, ktorý pestujú aj v piešťanských kúpeľných jazierkach, organizuje Slovenská asociácia kvetinárov a floristov od štvrtka 20. septembra do nedele 24. septembra. Témou roku 2023 sú štyri živly, informovala riaditeľka súťaže Eva Stručková.



"Ide o živly voda, oheň, vzduch a zem," uviedla. Profesionálni aranžéri budú tvoriť dekoráciu do skla, svadobnú kyticu, kyticu a zadanie, ktoré vopred nepoznajú. Podobne sú na tom aj študenti a žiaci základných škôl, ktorí predvedú svoje prvé kvetinové výtvory. Výsledky ich práce si bude verejnosť mať možnosť pozrieť na výstave v kultúrno-spoločenskom centre Fontána do nedele.



V sobotu sa vydá centrom Piešťan kvetinový sprievod. Zapoja sa doň kvetmi vyzdobené ozdobené bicykle Piešťancov a pridajú sa k nim aj autá s kvetmi na kapote. "Pôjde cez Mestský park po pešej zóne. Tie najlepšie kvetinové variácie aj tento rok odmeníme," povedala Stručková. Sprievod je čiastočnou náhradou na kedysi obľúbené kvetinové korzo a sprievod kvetinových kreácií, ktoré boli súčasťou Victorie Regie desaťročia.



Sobotnú kvetinovú náladu v parku doplní 18. ročník najväčšej slovenskej výstavy fotografií v exteriéri Parkfoto Piešťany 2023, ktorú vždy v závere leta organizuje občianske združenie Piešťanský fotoklub. Dáva zaujímavú možnosť na prezentáciu fotografickej tvorby a stretnutie ľudí so spoločnou láskou k fotografii.