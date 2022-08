Témou 31. ročníka Divadelnej Nitry je Krehkosť

Bratislava 9. augusta (TASR) - Krehkosť je mottom 31. ročníka medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. "Krehkosť, ako vyjadrenie pocitu ohrozenia či zraniteľnosti. Signalizuje však aj opak násilia - starostlivosť, empatiu, nehu, skrátka niečo, čo v tomto svete chýba," avizujú organizátori festivalu, ktorý sa uskutoční od 23. do 28. septembra.



"Naplánovali sme z 15 titulov hlavného programu osem zahraničných, mnohé sú aj v koprodukcii, spoločne sa na festivale zúčastní deväť krajín okrem Slovenska," informovala v utorok na tlačovej konferencii riaditeľka festivalu Darina Kárová. V zahraničnom programe, zameranom na minimalistické, no výrazné autorské výpovede, dominujú podľa organizátorov autentické herecké monológy a sugestívne tanečné sóla.



Festival otvorí chorvátsky choreograf, divadelný režisér Matija Ferlin s inscenáciou Sad Sam Matúš. "Cez známy pašiový príbeh skúma vlastné telo starnúceho tanečníka, ktoré sa už nedokáže hýbať tak, ako kedysi," približujú umelcove sólo, v ktorom sa inšpiroval Matúšovými pašiami J. S. Bacha. "Matija Ferlin získal za túto inscenáciu Cenu slovinskej divadelnej kritiky," poznamenala zástupkyňa riaditeľky festivalu Anna Šimončičová.



Na Divadelnú Nitru 2022 pricestuje aj španielsky autor a režisér Pablo Fidalgo. Predstaví inscenáciu Encyklopédia bolesti. I. diel: Zostane to medzi nami, v ktorej rozpráva o inštitucionálnom násilí, o skúsenostiach niekoľkých generácií žiakov a študentov cirkevných škôl.



Šimončičová upozornila aj na dielo maďarského divadelníka Lászlóa Göndöra, ktorý prinesie predstavenie Žiť sen so starou mamou. "Vzniklo v čase 'covidu', László Göndör sa rozhodol, že sa na určitý čas presťahuje k svojej starej matke, ktorá toho zažila naozaj veľa, od holokaustu cez komunistické obdobie," priblížila. "Zaoberá sa tým, ako sa diktatúry podpísali na živote človeka, ale nečakajte tragickú, smutnú inscenáciu. Tému spracúva prostredníctvom stand-up vystúpenia, videozáznamov, reportáží a rozhovorov so svojou starou mamou."



Do paralelného sveta online videohier zavedie divákov český divadelný a vizuálny umelec Jan Mocek v inscenácii Virtual Ritual. Prostredníctvom živého videa, 3D animácií a formátov YouTube odhaľuje skryté prepojenia medzi skutočným a virtuálnym svetom. "Táto originálna 'gamingová performancia' súčasne tematizuje zmeny, ktoré videohry priniesli do nášho chápania reality," avizuje festival. "Tisícky ľudí zasadajú za svoje počítačové obrazovky a prepájajú sa po celom svete, aby hrali takéto počítačové hry. Mocek porovnáva takýto virtuálny svet jedného mesta s reálnym svetom mesta, ktorým bude Nitra," vysvetľuje Šimončičová s tým, že autor pricestuje do Nitry ešte pred festivalom, aby mesto zapojil do inscenácie. "Nitra sa objaví tiež na javisku, prítomný bude aj expertný panel, v ktorom sa nachádza urbanista, youtuber a gamerka, tí poskytnú svoj pohľad na vec," spresnila.



Zahraničný program ponúkne aj s publikom pracujúcu inscenáciu Prima, najnovšie dielo Viktora Černického. Slovák pôsobiaci v Prahe vo svojej tvorbe prepája rozličné umelecké odbory, primárne sa zameriava na tanec a pohybové divadlo. "Do predstavenia zapojí miestnych obyvateľov, počas štyroch až piatich dní nacvičia choreografiu postavenú na improvizácii," dodala Šimončičová. Výzvu pre záujemcov o prihlásenie sa do projektu spustia organizátori festivalu o niekoľko dní.