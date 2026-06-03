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Témou festivalu Kvantum 2026 budú Pastviny a multiverzá
Festival Kvantum prepája vizuálne umenie, hudbu, spoločenské vedy, technológie a filozofiu s cieľom hľadať to, čo nás spája.
Autor TASR
Topoľčany 3. júna (TASR) - Rozvíjať dialóg medzi zdieľanou realitou, tradíciou a hmatateľným fyzickým priestorom, epistemologickou krízou či informačnou fragmentáciou je cieľom festivalu Kvantum 2026. Uskutoční sa od 19. do 21. júna v kultúrnom centre Pažite v obci Podhradie v okrese Topoľčany, informoval multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, ktorý je organizátorom festivalu.
Festival Kvantum prepája vizuálne umenie, hudbu, spoločenské vedy, technológie a filozofiu s cieľom hľadať to, čo nás spája. Témou piateho ročníka budú Pastviny a multiverzá. Pripravené sú umelecké inštalácie & land-art, site-specific diela vytvorené špeciálne pre festival, pútavé prednášky a diskusie, interaktívne workshopy pre dospelých aj deti. Chýbať nebude hudba & performance od folklóru cez alternatívu až po elektroniku a VJing, divadlá a tvorivé dielne pre deti.
Interdisciplinárny festival Kvantum poskytuje platformu pre nové formy spolupráce a inovácie, ktoré môžu prispieť k rozvoju umenia, vedy a technológií, ako aj k zlepšeniu života na vidieku. Zámerom organizátora je ukázať, ako môžu byť vidiecke oblasti miestom inovatívnych riešení v oblasti udržateľnosti, technológií a sociálnej spravodlivosti.
Festival Kvantum prepája vizuálne umenie, hudbu, spoločenské vedy, technológie a filozofiu s cieľom hľadať to, čo nás spája. Témou piateho ročníka budú Pastviny a multiverzá. Pripravené sú umelecké inštalácie & land-art, site-specific diela vytvorené špeciálne pre festival, pútavé prednášky a diskusie, interaktívne workshopy pre dospelých aj deti. Chýbať nebude hudba & performance od folklóru cez alternatívu až po elektroniku a VJing, divadlá a tvorivé dielne pre deti.
Interdisciplinárny festival Kvantum poskytuje platformu pre nové formy spolupráce a inovácie, ktoré môžu prispieť k rozvoju umenia, vedy a technológií, ako aj k zlepšeniu života na vidieku. Zámerom organizátora je ukázať, ako môžu byť vidiecke oblasti miestom inovatívnych riešení v oblasti udržateľnosti, technológií a sociálnej spravodlivosti.