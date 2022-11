Témou nového filmu J. Lehotského je sebaprijatie

Bratislava 29. novembra (TASR) – Film Plastic Symphony o dvoch rozdielnych bratoch a ich odlišnej ceste za šťastím je tretím celovečerným hraným filmom slovenského režiséra Juraja Lehotského (Slepé lásky, Zázrak, Nina). "Je cestou mladého človeka, ktorý túži po šťastí, naplnení, je to príbeh o sebaprijatí, o tom, aká je tá cesta veľakrát zložitá, bolestivá, komplikovaná,“ uviedol pre TASR Lehotský k novinke, ktorá prichádza do kín po svetovej premiére na filmovom festivale Black Nights Tallinn.



Diváci v ňom môžu sledovať pocity a túžby hlavného hrdinu v intenzívnom príbehu o dvoch nevlastných súrodencoch. Jeden brat je vysoký pôvabný muž, ktorý túži po uznaní, veľkosti či potlesku. "Druhý brat je menšieho vzrastu, chlapec, ktorý má achondropláziu, spája ich pekný súrodenecký vzťah, ale zároveň ich rozdeľujú rozdielne túžby o tom, čo vlastne šťastie znamená," priblížil Lehotský vymyslený príbeh, ktorý napísal spolu s Timotejom Križkom. Ten je aj kameramanom filmu.



Spoločne zvolili netypický prístup snímania. "Každá scéna, každý filmový obraz je natočený v jednom zábere, bez prestrihu. Mizanscéna je vymyslená tak, že vo vnútri záberu je všetko, detail, široký záber aj pohyb. Mám pocit, že film postavený týmto spôsobom zatiaľ na Slovensku asi nevznikol," vysvetľuje Lehotský.



V Plastic Symphony rozpráva príbeh Matúša, talentovaného hudobníka, ktorý svoju sľubne rozvíjajúcu sa kariéru zanechal, keď mu ochorela adoptívna mama. Jeho brat Dávid sa, naopak, snaží brať život taký, aký je. Matúš cíti frustráciu z nenaplnených ambícií. Na ceste k ich naplneniu stretne bývalého spolužiaka Alberta, ktorý mu otvorí dvere do "lepšieho" sveta. Na rozdiel od Dávida, ktorý našiel svoj zmysel života v práci pre domov seniorov, Matúš napriek úspechu šťastie nenachádza. Zisťuje, že šťastie je stav mysle a skrýva sa v malých veciach.



Hlavné úlohy bratov stvárňujú poľský herec Bartosz Bielenia, známy z poľskej snímky Corpus Christi, a český neherec Vojtěch Zdražil. Vo vedľajších úlohách sa predstavia Judit Bárdos a nemecký herec rumunského pôvodu Sabin Tambrea. V menších rolách sa objavia Ľubomír Paulovič, Ela Lehotská, režisér Roman Polák, operná diva Monika Fabianová, modelka Denisa Dvončová či hudobník a spisovateľ Branislav Jobus.



Film prináša do kín distribučná spoločnosť Bontonfilm od 1. decembra.