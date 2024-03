Témou Nu Dance Festu 2024 bude symbióza

Bratislava 28. marca (TASR) - Nu Dance Fest 2024 sa bude konať v Bratislave od 10. do 14. apríla s témou symbiózy. Prinesie koprodukcie domácich a zahraničných tvorcov. V programe 19. ročníka medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla je premiéra nového predstavenia Sone Ferienčíkovej a súboru threeiscomapny, nové dielo talianskeho umelca Simone Sandroniho aj druhá sériu tolkšou o tanci Choreograf v ringu via Bratislava. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Vozárová.



Spresňuje, že festival bude skúmať rôzne podoby symbióz - tvorivých, životných, produkčných, medzinárodných. Uvedie predstavenia, ktoré sú výsledkom spolupráce domácich a zahraničných tvorcov, a odohrá sa v bratislavských kultúrnych priestoroch A4, Štúdio 12 a P*AKT.



Festival otvorí premiéra diela trojice Soňa Ferienčíková, Mária Júdová a Alexandra Timpau, ktoré sa spojili s choreografom Jarom Viňarským. "Spoločne pripravujú predstavenie skúmajúce otázky kolektívnej budúcnosti na pozadí súčasného politického napätia a prehlbujúcej sa klimatickej krízy," približuje Vozárová. Trojica umelkýň založila pre vznik nového diela kolektív threeiscompany. Predstavenie IHOPEIWILL je zakončením voľnej autorskej trilógie a vzniká v medzinárodnej koprodukcii slovenských, nemeckých a českých partnerov. Premiéra je naplánovaná na 10. apríla. Súčasťou rezidencie autoriek na festivale, v rámci ktorej predstavenie vzniká, bude aj masterclass tvorcov pre odborné publikum.



V slovenskej premiére uvedie Nu Dance Fest aj predstavenie českého zoskupenia PULSAR: "Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče", ktoré je výsledkom česko-bieloruskej spolupráce. Dielo vzniklo z textu anonymne tvoriacej bieloruskej dramatičky zmienenej v kreditoch len pod pseudonymom "no name67".



Festival ponúkne aj netanečný program, ktorý tvoria diskusie a premietania. Návštevníci sa môžu tešiť na pokračovanie série "akčnej tolkšou o tanci" s názvom Choreograf v ringu via Bratislava. Tohtoročná séria bude mať tri diely, v ktorých moderátor Honza Malík vyspovedá choreografov slovenskej scény so zásadnými skúsenosťami s pôsobením v zahraničí: Katarínu Brestovanskú, Stanislava Dobáka, Robie Legros, Petra Šavela, Janu Terekovú, Milana Tomášika.