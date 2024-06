Témou tohtoročnej Fest Anče je Nočná mora, hlavným hosťom N. Diakur

Bratislava 6. júna (TASR) - Medzinárodný festival animácie Fest Anča sa bude tento rok konať od 25. do 30. júna. Témou 17. ročníka podujatia, ktoré prináša do Žiliny tú najlepšiu animáciu z celého sveta, je Nočná mora. Diváci sa môžu tešiť na premietania, ale aj koncerty, výstavy a prednášky. Festival otvorí kultový japonský film Perfect Blue. Do Žiliny príde aj najvýraznejší tvorca súčasnej animácie, nemecký režisér Nikita Diakur.



Fest Anča sa od minulého roku môže pochváliť statusom Academy Awards Qualifying Festival. "Film, ktorý vyhrá hlavnú súťaž nášho festivalu, sa môže automaticky uchádzať o Oscara, ešte lepšia správa pre slovenskú animáciu je, že rovnako môže byť do longlistu zaradený aj film, ktorý vyhrá slovenskú súťaž," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave Ivana Sujová, riaditeľka festivalu, ktorý sa bude prvýkrát konať aj v žilinskom Ster Century Cinemas. "Chceme sa dostať bližšie k Žilinčanom a priniesť im dlhometrážne filmy, ktoré na Slovensku nie je inde vidieť," zdôvodnila Sujová. Komentovala aj tému Nočná mora, ktorou Fest Anča nadväzuje na minuloročnú tému Utópie. "Kde sme sa snažili nájsť lepšie svety, tento rok sme si povedali, že sa pozrieme do tých, ktoré nám môžu spôsobovať úzkosť alebo môžu byť nepríjemné."



Festivalová téma bude prítomná vo filmovom aj nefilmovom programe. "Pozrieme sa nočnej more do očí, pod rôzne postele a vyberieme kostlivcov zo skríň, myslíme si, že na opomínaných miestach, ktoré strašia našu spoločnosť, môžeme nájsť niečo zaujímavé," povedal programový riaditeľ Jakub Spevák k téme, ktorá sa odrazí aj v kurátorovaných pásmach filmov s názvami ako Z čoho sú utkané sladké sny či Kulty, rituály a veselé škrečky. Tieto sekcie budú sprevádzať vopred nahraté diskusie so psychológom, projektovou manažérkou Ligy za duševné zdravie či antropológom.



Hlavným hosťom festivalu je oceňovaný nemecký režisér a priekopník škaredej estetiky Nikita Diakur. "Pracuje s chaosom, s estetikou glitchu alebo so škaredou animáciou, čím odpovedá na našu tému nočných môr, nachádza v nej útočisko," priblížil Spevák animátora, ktorý vo svojej tvorbe spája náhodnosť s počítačovou simuláciou a nanovo tak definuje 2D animáciu.



Festival otvorí japonské anime Perfect Blue. "Je to veľmi zaujímavý film, ktorý ovplyvnil generáciu animátorov a režisérov," dodal Spevák k otváraciemu filmu, za ktorým stojí režisér Satoshi Kon.



Organizátori šesťdňového festivalu pripravili program aj pre deti, po tretíkrát bude Fest Anča hostiť i Študentské fórum.