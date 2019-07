Temperament a kultúra menšín roztancuje Bratislavu

Bratislava 25. júla (OTS) - Taká je Bratislava aj vďaka festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2019, ktorý v rámci svojho bohatého programu ponúkne aj kultúrne programy zamerané na menšiny žijúce na Slovensko. Tie majú možnosť prezentovať svoje umenie a zvyklosti, ich pôvodnú, ale aj súčasnú podobu. Nenechajte si ujsť pestrú ponuku programov, ktoré vás zaručene strhnú svojou úprimnou energiou.Už vo štvrtok, 25. júla, sa na Hlavnom námestí začne 12. ročník svetového rómskeho festivalu - Gypsy Fest - World Roma festival. Jedinečný koncept medzinárodného festivalu predstavuje rómsku kultúru inak, napríklad prostredníctvom hudobných projektov v podaní špičkových domácich a svetových umelcov. V celosvetovom merítku je toto podujatie tretím najväčším rómskym festivalom.Otvárací deň festivalu, 25. júl bude venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie. Slovenskú premiéru bude mať comeback skupiny Kale, dvornej kapely Věry Bílej. Legendárne piesne v pôvodných aranžmánoch zaspieva speváčka Gitana. Nebude chýbať ani diskusia na tému - Rómovia a Nežná revolúcia. Diskusia spojená s hudobným vystúpením sa začína o 19.00 hod.Druhý festivalový deň, 26. júl 2019, bude venovaný kvalitným koncertom. Od 15.00 – 22.00 zahrajú kapely - Gipsy Boys Ulak, duo Maco Mamuko a Tomáša Botlóa a program vyvrcholí veľkolepým koncertom rumunskej kapely Gipsy Casual.Gypsy Fest vyvrcholí 27. júla o 20.00 h exkluzívnym koncertom Igora Kmeťa ml. a jeho hostí. Najväčšie hity za podpory viacerých umelcov, ktorý s ním v minulosti spolupracovali - Rytmus, Anabela Molová, Elpe či Igor Kmeťo st.11. ročník festivalu Menšinové kultúrne leto (v spolupráci s In Minorita, o.z) chce prostredníctvom hudby priblížiť kultúru národnostných menšín žijúcich u nás. Vynikajúci umelci, ktorí sú príslušníci menšín alebo sa menšinovou hudbou nechali inšpirovať, predvedú tradičnú hudbu v úpravách obohatenú o prvky z iných žánrov. Na Hviezdoslavovom námestí vás od 7. do 11. augusta čaká každý podvečer o 18:00 jeden koncert.Tešiť sa môžete na skladateľa, multiinštrumentalistu a zberateľa - Michala Smetanku s úpravami rusínskeho folklóru, v ktorého repertoári sú aj pôvodné piesne zo Spiša a Šariša, najmä tie, ktoré sa viažu k pastierskej kultúre.Martin Konček a hostia ponúkne hudbu inšpirovanú poľskými piesňami, zatiaľ čo Róbert Lakatoš so skupinou Rév predvedie autorské úpravy maďarského folklóru.Skvelá huslistka a jedna z najlepších primášiek hrajúca podľa vzoru legendárnej Cinka Panny - Barbora Botošová vystúpi so svojou kapelou a s úpravami starých rómskych piesní.Na záver festivalu vás určite tradičnou židovskou hudbou roztancuje, dnes už legendárne bratislavské zoskupenie, Preßburger Klezmer Band, ktoré sa ako prvé na Slovensku inšpirovalo emotívnou a tanečnou hudbou zo strednej a východnej Európy známou ako klezmer.Clivé a vášnivé rómske piesne, tradičné rómske jedlá a množstvo sprievodného programu nájdete 24. augusta v nádhernom, romantickom prostredí hradu Devín. Svoje 10. výročie oslávi Cigánsky bašavel veľkolepým rodinným programom. Predstavia sa rómske kapely z Maďarska, Rumunska, Českej republiky a Slovenska, ktoré spájajú ľudové a súčasné nástroje a kombinujú autentické rómske melódie a rytmy so súčasnou svetovou hudbou, swingom a jazzom. Výsledkom je bohatý, vášnivý mix cigánskej svetovej hudby pre každého. Vyvrcholením festivalu bude opäť Galaprogram Divých makov pod vedením skvelej huslistky a umeleckej vedúcej Barbory Botošovej a jej hostí.Pre najmenších bude pripravené divadelné predstavenie, cirkus, animátori, detský kútik, súťaže či maľovanie na tvár. Projekt živých knižníc predstaví silné životné príbehy študentov z organizácie Divé maky a novinkou bude virtuálna realita na tému, aké je to byť v koži Róma Multižánrový open-air festival organizuje Divé maky, o.z., ktorého cieľom je vyhľadávať mladé rómske talenty a podporovať ich vzdelanie a talent. Výťažok zo vstupného pôjde aj tento rok na podporu nadaných rómskych detí zo sociálne slabých rodín vo vzdelávaní.Bližšie informácie o programe nájdete na: www.bkis.sk