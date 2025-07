Tenorista Jonas Kaufmann vystúpi prvýkrát na Slovensku

Bratislava 11. júla (TASR) - Medzinárodný festival Symfónia umenia 2025, ktorý sa uskutoční od 1. do 7. septembra, prinesie opäť výnimočné hudobné chvíle. Jedným z hlavných vrcholov programu bude vystúpenie svetoznámeho tenoristu Jonasa Kaufmanna, ktorý sa slovenskému publiku predstaví prvýkrát. Jeho galakoncert 4. septembra v sprievode Slovenskej filharmónie pod taktovkou Jochena Riedera bude nezabudnuteľným umeleckým zážitkom. TASR informoval PR manažér Patrik Cucor.



Jonas Kaufmann je najžiadanejším a najoceňovanejším tenorom súčasnosti. Po prvý raz sa predstaví aj slovenskému publiku spolu so Slovenskou filharmóniou. Rodený Mníchovčan žiari na tých najväčších a najznámejších operných scénach. Medzi najslávnejšie postavy opernej superstar svojho obdobia patria Otello, Don José z Carmen, Mario Cavaradossi z Toscy či Parsifal z rovnomennej Wagnerovej opery.



Festivalový program otvorí 1. septembra komorný koncert Listmánia - Maďarská rapsódia v srdci Bratislavy, deň nato uvedie Jiří Rajniš & Napolitan Quartet komorný koncert s tancom Taliansky temperament a vášeň. V ďalších dňoch uvedie Orchester Bratislava Hot Serenaders koncert Pocta Dukeovi Ellingtonovi, vokálny majstrovský koncert v podaní zoskupenia Take 6 & Rozhlasový Big Band Gustava Broma, hudobná oslava pre celú rodinu 60 rokov s Večerníčkom či Poctu slovenským hudobným básnikom v symfonickom koncerte Textári.



Piaty ročník Symfónie umenia nadväzuje na svoju misiu prinášať na Slovensko absolútnu hudobnú špičku - umelcov ovenčených desiatkami prestížnych ocenení a najmä laureátov Grammy. Festival tak pokračuje v sérii výnimočných koncertov, ktoré slovenskému publiku otvárajú dvere do prvej rady svetovej hudobnej scény a prinášajú zážitky, aké inde zažiť nemožno.



„Symfónia umenia nevznikla preto, aby pribudol ďalší festival v kalendári, ale ako protipól k čoraz agresívnejšej komercii a plytkej zábave, ktorá zaplavuje verejný priestor. Hudba môže byť viac než len kulisa, veríme, že poctivý symfonický zážitok otvára zmysly, prehlbuje citlivosť a vracia diskusiu k hodnotám,“ hovorí Andrea Kozáková, riaditeľka a zakladateľka festivalu.