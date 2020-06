Tereza Mašková vydáva debutový album Zmatená

Bratislava 12. júna (TASR) - Česko-Slovenská Superstar Tereza Mašková vydáva v piatok svoj debutový album Zmatená. Vydanie sprevádza balada Tažní ptáci. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



Mašková zvíťazila v speváckej súťaži 10. júna 2018. Za dva roky pôsobenia na hudobnej scéne stihla vydať úspešné single New Me, Žár, O nás dvou, Láskou se splést. Prvé dva roky na scéne uzatvára debutovým albumom, na ktorom prináša 12 skladieb vrátane štyroch spomínaných piesní.



Tereza tvorí a koncertuje súčasne na Slovensku i v Česku. Aj jej debut preto vznikal na ceste medzi Bratislavou a Prahou. Svedčí o tom mix českých i slovenských mien kolegov, ktorí sa na ňom podieľali - speváci Marek Ztracený, Ondřej G. Brzobohatý i Aleš Kubát (in memoriam) a producenti Oliver Žilák, Martin Maxo Šrámek, Peter Graus, Tomáš Zubák, Matej Mikloš a Matěj Vávra.



"Myslela som si, že keď budem vydávať svoj prvý album, budem vyprofilovaná speváčka, ktorá vie, čo chce. Postupom času som začala zisťovať, že to nie je až také jednoduché. Páči sa mi veľa žánrov a štýlov. Preto môj prvý album, ako hovorím, je farebný. Je na ňom všetko, čo ma baví," odkazuje svojim fanúšikom Mašková.