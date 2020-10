Tereza Mašková vydáva singel a klip z debutového albumu Zmatená

Bratislava 26. októbra (TASR) – Česká speváčka Tereza Mašková vydáva posledný singel a videoklip z debutového albumu Zmatená. Nositeľka titulu SuperStar sa rozhodla vydať z debutu ako šiesty a posledný singel skladbu Nahá. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



„Po vydaní albumu som si všimla, že pieseň Nahá si moji fanúšikovia veľmi radi streamovali na digitáloch. Okrem toho som po jarnom lockdowne počas leta stihla odohrať pár koncertov, na ktorých mala práve Nahá obrovský úspech,“ komentovala Mašková voľbu pesničky. Nahú nahrala počas lockdownu v slovenskom štúdiu LittleBeat. Produkcie sa ujal Matej Mikloš, pod textom a hudbou je podpísaný český skladateľ Tomáš Snášel, o gitarový sprievod pri nahrávaní sa postaral hudobník, spevák a producent Matěj Vávra a v skladbe počuť i vokály producenta Martina Šrámeka, ktorý je zároveň spolu s Miklošom spoluautorom piesne.



Mašková priznala, že Nahá mala pôvodne vyjsť ako letný singel. Prednosť však dostala pieseň Tažní ptáci. „Keď som sa neskôr rozhodovala, či Nahú v tejto aktuálnej zvláštnej atmosfére, v ktorej už niekoľko mesiacov žijeme, vydať alebo nie, nachvíľu som zaváhala, nebola som si istá, či je to dobré načasovanie. Napokon som sa však predsa len rozhodla sa o ňu so svojimi fanúšikmi podeliť, pretože tá nezastaviteľná emócia v tejto skladbe si jednoducho zaslúžila vlastný videoklip,“ vysvetlila speváčka s tým, že jej nie je ľahostajné, čo sa deje naokolo. „Ale ani nechcem preto zaspať na vavrínoch, a tak pracujem ďalej, korona-nekorona,“ dodala na margo svojej práce a aktuálnej situácie, pre ktorú mnohí jej kolegovia svoje projekty odložili na neskôr.







Mašková zverila vizuál videoklipu do tretice do rúk českého filmára Jakuba Mahdala, s ktorým spolupracovala už v minulosti na videoklipoch k piesni Žár a New Me. Námet ešte predtým vypracovala spoločne so svojím manažérom a producentom Oliverom Žilákom. „Keď sme Jakuba oslovili, či by sa ujal videoklipu Nahá, mali sme presnú predstavu, ako by mal výsledok vyzerať. Chceli sme klip plný farieb, tanca, pohybu, radosti zo života – úplnú explóziu energie,“ poznamenal Žilák k videoklipu.



„V pesničke aj vo videoklipe mi išlo o to ukázať sebavedomejšiu ženu – dospelejšiu a vyzretejšiu, ktorá postupom času vďaka tomu, čo deň čo deň prežíva, už nie je žiadne ,krehké kura', ktoré sa bojí urobiť krok zo strachu, či bude dobrý alebo zlý. Som naozaj veľmi rada, že práve takáto pozitívna pesnička symbolicky uzatvára obdobie albumu Zmatená,“ uzavrela Mašková.