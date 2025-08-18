< sekcia Kultúra
Textár V. Krausz má prvý autorský singel, naspieval si ho sám
Hudobná novinka je autorským dielom Krausza po textovej aj hudobnej stránke.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Známy slovenský textár Vladimír „Vlado“ Krausz vydáva svoj prvý autorský singel. Pieseň s názvom Nehostinné pohostinstvo sám naspieval. „Krausz tým vstupuje do novej roly speváka, čím nadväzuje na odkaz legiend typu Jaro Filip či Milan Lasica, ktorí takisto dokázali spojiť talent textára a interpreta,“ informuje Richard Tomáš, ktorý produkčne skladbu zastrešil.
Hudobná novinka je autorským dielom Krausza po textovej aj hudobnej stránke. „Skladba nesie pre Krausza typický rukopis - inteligentný humor, iróniu a životnú múdrosť - no zároveň ponúka svieži hudobný zážitok,“ dodáva Tomáš, s ktorým textár na projekte úzko spolupracoval. Na nahrávaní sa zúčastnila zostava hudobníkov, ktorú tvorili Ondrej Krajňák (klavír), Michal Fedor (bicie), Braňo Valanský (basgitara) a Palo Jeňo (trúbka). Ten sa zároveň postaral o finálny mix a mastering nahrávky.
Krausz priznáva, že nikdy predtým verejne nespieval vlastnú pieseň, nahratie autorského singla označil za nové dobrodružstvo. „Verím, že poslucháči v piesni objavia čaro obyčajných chvíľ, ktoré som sa snažil zachytiť s nadhľadom aj emóciou,“ hovorí autor textu a hudby, ktorý prvýkrát vystupuje do popredia ako interpret. Krausz doteraz tvoril v „ústraní“ ako textár. Je podpísaný pod množstvom hitov slovenskej populárnej hudby a viackrát získal ocenenie Textár roka na cenách SOZA.
Tomáš pre TASR potvrdil, že pieseň bude mať čoskoro premiéru online na oficiálnych platformách Vlada Krausza spolu s videoklipom, ktorý sa dokončuje. „Vizuálne podčiarkne náladu a posolstvo piesne,“ uzavrel.
