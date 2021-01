Texty do súťaže Dráma 2020 môžu autori posielať do 31. januára

Bratislava 13. januára (TASR) – Do 21. ročníka súťaže Dráma 2020, ktorej cieľom je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách, sa môžu autori prihlásiť do 31. januára. Okrem inscenačných cien čaká na autora víťazného textu odmena v hodnote 1000 eur. TASR o tom informovala Eva Fačková z Divadelného ústavu, ktorý súťaž pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku vyhlásil v spolupráci so Slovenským národným divadlom (SND) a Divadlom Jána Palárika v Trnave.



"K organizátorom súťaže Dráma 2020 sa prvýkrát pridali aj Štátne divadlo v Košiciach a Štúdio 12, platforma Divadelného ústavu pre novú drámu a nové divadlo," dodala Fačková. Texty finalistov súťaže, ktorá je anonymná, budú na jej konci publikované v podobe elektronickej knihy.



Okrem finančnej odmeny udelí Činohra SND ako cenu naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND. Divadlo Jána Palárika v Trnave udelí cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry v rámci podujatia #stagestream. Štátne divadlo v Košiciach udelí cenu, ktorou je naštudovanie vybraného textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne. Naštudovanie textu vo forme rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania udelí ako cenu partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) Rádio Devín. Štúdio 12 udelí cenu, ktorou bude naštudovanie textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.



Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku treba zaslať na adresu Divadelného ústavu v Bratislave s heslom DRÁMA 2020. Z dôvodu súčasnej epidemickej situácie môžu autori posielať svoje dramatické texty nielen poštou, ale aj e-mailom. Prihlasované texty bez označenia mena a iného identifikátora môžu poslať na adresu lenka.cepkova@theatre.sk. "E-mail musí okrem súťažného textu obsahovať naskenovanú prihlášku, ako aj doklad o zaplatení registračného poplatku," vysvetlila Fačková. Štatút súťaže spolu s prihláškou a podmienkami je zverejnený na webstránke Divadelného ústavu.