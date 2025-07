The Legits Blast 2025: Festivalové šialenstvo vyvrcholí tento víkend

Banská Bystrica 25. júla (OTS) - Ak patríte medzi fanúšikov hip-hopovej kultúry, nenechajte si ujsť absolútne finále festivalu The Legits Blast, už tento víkend v Europa Shopping Center a v Ministry of Fun.Festivalové brány hlavného areálu sa otvoria v piatok o 9:00 hod. O hodinu neskôr štartujú na strešnom garážovom priestore nákupného centra preliminačné battle detí, z ktorých vzíde postupne finálová osmička.vysvetľuje. Počas kvalifikačných súbojov sú návštevníkom v areáli festivalu k dispozícii sprievodné aktivity, športová a fun zóna, barber, ale tiež stánky s pestrým gastro výberom. Piatkový program zavŕši tradičná párty v klube Urban Spot.Sobota sľubuje zaujímavý program aj priamo v átriu Europa SC.informuje o programeTanečné súboje v rámci konceptu Outbreak Europe pokračujú vo festivalovom areáli na strešnom parkovisku, ale aj v klube Ministry of Fun. Finálový večer štartuje o 17:30, a to folklórnym vystúpením lokálneho tanečného súboru Mladosť v unikátnom spojení s tanečníkmi z krajín V4.uvádza organizátor. Mená víťazov jednotlivých kategórii sa dozvieme vo večerných hodinách. Finálový večer môžete sledovať naživo na Red Bull BC One YouTube, Facebooku a TikToku.Sobotný program sa následne presunie naspäť do garáže, kde prebehne koncert umelcov z celého sveta. Medzi inými sa predstavia aj Slováci, RudeBoys Radio či Hills Bros. Od 22:30 čaká na návštevníkov festivalu v Ministry of Fun nezabudnuteľná afterparty so svetovými DJs.Obľúbenou časťou programu je každoročne aj nedeľná súťaž Rep Your Country, kde sa na vonkajšom parkete predstavujú postupne národné tímy zúčastnených krajín.dodáva organizátor.Festivalový program uzavrie rozlúčková párty v priestoroch horského hotela Šachtička.Lístky na celý festival, ako aj na jednotlivé dni, či koncerty a party, bude možné zakúpiť na mieste. Ďalšie informácie o programe nájdete na tomto odkaze Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu. Partnermi podujatia sú aj Medzinárodný vyšehradský fond, Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenský zväz tanečných športov, Mesto Banská Bystrica a OOCR Stredné Slovensko. Komerčnými partnermi sú Europa SC, Kia Banská Bystrica, Hedin Automotive, StVPS a STEFE