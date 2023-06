The Legits Blast opäť rozbúcha srdcia fanúšikom tanca

Banská Bystrica 23. júna (OTS) - Po roku do mesta pod Urpínom opäť zavítajú tanečné talenty z celého sveta. Prinesú netradičnú hudbu, pohybové kreácie, hip-hopovú kultúru a nezabudnuteľný zážitok. Fanúšikovia sa môžu tešiť na stovky tanečníkov, ktorí predstavia svoje najlepšie umenie.Svetovo uznávaný festival odštartuje 24. júla, a to podujatím Youth is the future, ktorý je jeho tradičnou súčasťou. Projekt Youth is the Future sa koná aj vďaka podpore Vyšehradského fondu a posilňuje vzťahy účastníkov a partnerov najmä z krajín Vyšehradskej štvorky. „Tento tanečný kemp je určený pre deti, mládež, ale i dospelých, ktorí majú radi tanec a hudbu. Sme radi, že aj tento rok môžeme podporiť tanečné talenty, vďaka profesionálnemu zoskupeniu lektorov, ktorí k nám prichádzajú z celého sveta,“ informuje Miro Križan, jeden z organizátorov festivalu The Legits Blast. Projekt Youth is the Future z verejných zdrojov okrem Vyšehradského fondu podporil aj Fond na podporu umenia.Foto: The Legits Blast / Little ShaoPráve tanečný kemp bude mať v tomto roku unikátne zloženie lektorov. Rady tanečníkov, ktorí povedú tanečné workshopy totiž doplní aj trojica tanečníkov z top tímu Red Bull BC One All Stars.Každoročne sa festivalu zúčastňujú tanečníci z viac ako 80 krajín celého sveta, ktorí neváhajú prekonať tisícky kilometrov kvôli nezabudnuteľnej atmosfére a príležitosti porovnať si svoje schopnosti so širokou konkurenciou. Naposledy to boli napríklad exotickí účastníci z Brazílie, Mexika či Japonska. To, že The Legits Blast prináša najvyššiu tanečnú kvalitu potvrdzuje tiež fakt, že sa ho minulý rok zúčastnili viaceré národné olympijské tímy. Tie budú bojovať aj na budúcoročnej olympiáde v Paríži. Fascinujúcimi tanečnými číslami minulý rok prekvapili Francúzi a Taliani. Najsilnejšou bola už tradične kategória 1vs1 Breaking.Foto: The Legits Blast / Little ShaoNa hip-hopovom podujatí bude prebiehať súťaž Outbreak Europe rozdelená do niekoľkých kategórií – 1vs1 Breaking, 1vs1 B-Girl, 1vs1 Kid, 1vs1 Footwork, 1vs1 Power Move, 2vs2 Breaking. Svoje tanečné nadanie nám predvedú národné tímy v najatraktívnejšej súťaži pod názvom Rep Your Country, v ktorej zabojujú o titul šampióna. „Tohtoročnou novinkou festivalu je kategória 1vs1 Power Move, v ktorej tanečníci na Námestí SNP predvedú svoje silové akrobatické kúsky. Verím, že táto novinka bude veľkým lákadlom pre mnohých divákov, ktorí budú môcť naživo vidieť ako sa dá tancom poprieť zákon gravitácie,“ hovorí Miro Križan.Tento ročník festivalu bude pre organizátorov výnimočný. ,,Je to už 10 rokov čo prinášame celému svetu tento event pod značkou The Legits. Rovnako chceme spolu s návštevníkmi osláviť 20.-te výročie vzniku súťaže Outbreak vo svete. Posledné okrúhliny oslávime so všetkými fanúšikmi hip-hopu, keďže práve v tomto roku oslavuje táto kultúra 50 rokov,” dodáva organizátor.Hlavná časť programu sa bude odohrávať už tradične v Europa Shopping Center. Organizátori pripravili pre návštevníkov počas celého týždňa niekoľko sprievodných podujatí, ktoré sa budú konať po celom meste – Ministry of Fun, Urban Spot, Robotnícky dom, Fonotéka a mnohé ďalšie. Podujatie prinesie tanečné workshopy, grafity workshopy, workshopy hudobnej produkcie a niekoľko večerných párty. Atraktívny program čaká divákov 27. júla na Námestí SNP, kedy sa predstavia tanečníci v kategórii Footwork a Power Move. Tanečná eufória vyvrcholí hlavným programom festivalu od 28. júla do 30. júla.Festival The Legits Blast podporujú Vyšehradský fond, Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Europa SC a spoločnosť Motor-Car Banská Bystrica.Viac informácii nájdete na www.tlb.sk