The Neighbourhood presúvajú európske turné aj bratislavský koncert

Bratislava 29. septembra (TASR) – Ako všetci interpreti, aj kalifornská skupina The Neighbourhood je nútená z pandemických dôvodov presunúť celé svoje plánované európske turné vrátane bratislavského koncertu, ktorý mal byť v AXA aréna NTC 23. novembra. Novým termínom je 27. november 2021, miesto koncertu ostáva nezmenené. TASR o tom informovala PR manažérka Sisa Rákociová z agentúry Octopus promotion.







Súčasne s budúcoročným turné kapela vydala 25. septembra štvrtý album Chip Chrome & The Mono-Tones s jedenástimi skladbami. Napriek tomu, že od vydania uplynuli štyri dni, zverejnený album sa svojimi prehraniami a zhliadnutiami blíži k číslu 50 miliónov. Na albume sa nachádzajú už predtým vydané single Pretty Boy, Devil's Advocate, Cherry Flavoured a Middle of Somewhere.



Album nadväzuje na vydanie platne Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing z novembra 2018, obsahuje aj pieseň Lost in Translation, ktorej video vyšlo v týchto dňoch.



„Chip Chrome pristál včas a ukázal sa ako strieborná podšívka pre The Neighbourhood,” vyjadril sa k novému albumu spevák Jesse Rutherforf. Chip Chrome & The Mono-Tones považuje skupinu za úplne transformovanú na titulné postavy albumu. Jesse znázorňuje Chip Chrome a zvyšok skupiny Mono-Tones. Názov, ktorý bol pôvodne predstavený vo videu Middle of Somewhere z roku 2019, sa rýchlo stal ďalším znakom a inšpiráciou kapely na tvorbu nového vývoja ich zvuku a umeleckého prejavu.