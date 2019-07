The Neighbourhood vystúpia prvýkrát na Slovensku

Partia okolo charizmatického frontmana Jesse Rutherforda je na scéne od roku 2012.

Bratislava 10. júla (TASR) - Americká kapela The Neighbourhood, označovaná za jednu z najperspektívnejších skupín súčasnosti, zahrá 21. februára 2020 v bratislavskom klube Refinery gallery. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Holetz.







Partia okolo charizmatického frontmana Jesse Rutherforda je na scéne od roku 2012. Kapela zaujala už prvým singlom Female Rubbery, nasledoval Sweater Weather, ktorý zožal svetový úspech. Hladinu verejnej mienky rozbúril aj ich ďalší singel - videoklip k pesničke Afraid vyvolal sériu kontroverzných reakcií. Spôsobil to najmä nahý spevák s obnaženými intímnymi partiami vo videu. Viacerým tiež prekážal príliš dynamický strih klipu, v ktorom sa často striedali obrazy s rýchlym blikaním, čo mohlo u citlivejších divákov vyvolať epilepsiu. The Neighbourhood majú na konte aktuálne tri štúdiové albumy a hudobne oscilujú medzi súčasným indie-rockom a hip-hopom. Bratislavský koncert bude ich slovenskou premiérou.