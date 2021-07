The Sailor doplával aj na bratislavskú mestskú pláž Tyršák

Bratislava 8. júla (TASR) - Slovenský dokumentárny film The Sailor, ktorý o námorníkovi Paulovi Johnsonovi nakrútila Lucia Kašová, je od začiatku júla v slovenských kinách. Debutový dokument režisérky si však diváci užívajú aj na netradičných premietaniach. V stredu (7. 7.) ho slávnostne uviedli na bratislavskej mestskej pláži Tyršák.



Paul Johnson vo filme z prostredia karibského ostrova Carriacou reflektuje svoj život, ktorý celý prežil na oceáne. Žil nespútane, opíjal sa, miloval a nikdy sa neusadil na pevnine. Teraz má osemdesiat a on ani jeho loď nie sú schopní vyplávať. Kým každý deň vypije liter vodky, uvažuje o živote a smrti. Zdá sa, že cieľom jeho cesty je samota. "Dokumentárne uvažovanie o hraniciach slobody a sebeckosti vzniklo pod hurikánovou hrozbou a na plátna slovenských kín prináša univerzálnu tému, spracovanú invenčne a nakrútenú ďaleko od slovenských reálií," približujú tvorcovia film z produkcie spoločnosti Toxpro.







Aj režisérka dokumentu je námorníčka. "Celý život som chcela stráviť na mori. Stretla som ľudí, ktorí s morom komunikujú a žijú. Nazývajú sa 'morskí cigáni'. Na ich plavidlách nie sú vlajky ich rodných krajín, pretože ich národnosťou, náboženstvom i domovom je more. Ich spoločným znakom je pokora. Plavia sa desiatky rokov a keď prehovoria, v ich hlase počuť rytmus vĺn," vysvetľuje Kašová s tým, že keď v minulosti začala študovať filmovú školu, bolo to práve pre tento film. "Mala som potrebu rozpovedať príbeh o morských cigánoch, spoločnosti postavenej na iných princípoch bytia, než má ta naša," dodáva režisérka, ktorá patrí k nastupujúcej generácii mladých slovenských dokumentaristiek.