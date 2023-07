Thomas Anders a Kandráčovci sa stretnú na spoločnom koncerte

Bratislava 26. júla (TASR) - Thomas Anders zo známej formácie Modern Talking a Kandráčovci sa stretnú 29. augusta v amfiteátri Banská Bystrica na spoločnom koncerte. Ten začnú Kandráčovci o 18.00 h, Thomas Anders príde na pódium o dve hodiny neskôr. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Kandráčovci patria k najúspešnejším interpretom na Slovensku za ostatnú dekádu. Vznikli v roku 2004 a na svojom konte majú veľké koncerty s takými kapelami ako IMT Smile a Čechomor. Veľký rešpekt vyjadrujú kapele aj fanúšikovia. Moderné poňatie ľudovej hudby, široká fanúšikovská základňa, to sú výborné základy k tomu, že sa dokázali dostať svojou tvorbou do mainstreamu. Aj vďaka tomu oslovujú naozaj širokú škálu ľudí, ktorým ich hudba prináša radosť. Pred niekoľkými dňami predstavili novú skladbu Marína, pri ktorej upravili 180 rokov starý text a zhudobnili ho do modernej piesne. Koncom augusta si v banskobystrickom amfiteátri návštevníci budú môcť zaspievať a zatancovať aj na ostatné ľudové hity tejto kapely.



Thomas Anders v rokoch 1983 až 1987 tvoril spolu s Dieterom Bohlenom kapelu Modern Talking, s ktorou boli najvplyvnejšou hudobnou dvojicou populárnej hudby v Nemecku. Ich hity obsadzovali prvé pozície hitparád v mnohých krajinách. V rokoch 1997 – 2003 sa opäť spojili a vytvorili hudbu v štýle eurodance. Na konte majú viac ako 160 miliónov predaných nahrávok.



Po tomto období išiel každý svojou cestou, Thomas Anders je okrem popovej hudby aj interpretom jazzového a soulového smeru. Na Slovensko však príde zaspievať najväčšie hity Modern Talking, medzi nimi You're My Heart, You're My Soul, Cheri Cheri Lady či Brother Louie.