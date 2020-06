Thomas Puskailer predstavuje novinku Snáď tu prežijem aspoň rok

Bratislava 4. júna (TASR) - Spevák a hudobník Thomas Puskailer predstavuje novú nahrávku. Vybral si známy hit Englishman in New York z repertoáru anglickej hviezdy Stinga. Text slovenskej cover verzie napísal Martin Sarvaš. K pesničke vznikol aj videoklip v réžii Jakuba Točiča Chochulu. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Som veľký fanúšik Stinga a jeho skladby Englishman in New York. Túto pieseň som dookola počúval v čase, keď som prišiel žiť na Slovensko. Spoločne s Martinom Sarvašom sme text vtipne napasovali na mňa. Tento cover som chcel vydať aj preto, lebo mnoho ľudí sa ma pýtalo, kedy príde niečo nové. Pracujem teraz na slovenskom albume, tak som sa rozhodol zverejniť Stingov cover,“ uviedol pre médiá Puskailer.







Pieseň vznikala v rámci koronakrízy netradične. Bubeník Martin Kukučka a basgitarista Jakub Kolesár nahrali doma zvukovú stopu, ktorú poslali producentovi a gitaristovi Ľubošovi Brtáňovi. Ten nahral gitarovú linku a následne skladbu zmixoval a zmastroval.



„Každý z hudobníkov si nahral video na svoj telefón. Ja som následne išiel do štúdia producenta a nahral som si svoj vokál a pri tom som sa nakrútil na mobil. Členovia kapely so mnou hrávajú na koncertoch. Ľuboš Brtáň je môj dlhoročný gitarista, ale je aj môj hudobný producent. Martin Kukučka je excelentný bubeník, vystupuje so mnou niekoľko rokov. Jakub Kolesár je výborný funky basgitarista. Keď mi všetci z kapely poslali videá, oslovil som Jakuba Točiča Chochulu, s ktorým som už spolupracoval na klipe Čakám na zázrak, a ten to dal celé dokopy,“ spresnil spevák.



„Veľmi veľa akcií sa zrušilo, niektoré ešte visia vo vzduchu. Tak stále dúfam, že sa niečo bude konať. Ďakujem fanúšikom za ich priazeň, nech naďalej sledujú moje sociálne siete, budem ich aktuálne informovať. Veľmi sa na všetkých teším, koncerty aj fanúšikovia mi chýbajú,“ doplnil.