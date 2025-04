Ticket To Ride, deviaty singel Beatles, má 60 rokov

Bratislava 9. apríla (TASR) - Na etikete nahrávacej a vydavateľskej spoločnosti EMI Parlophone vyšiel 9. apríla 1965 deviaty singel liverpoolskej štvorice Beatles s názvom Ticket To Ride. Na B strane bola pieseň Yes It Is. Pod obe skladby sa autorsky podpísala dvojica John Lennon a Paul McCartney. V Spojených štátoch vyšiel singel o desať dní neskôr.



Pieseň Ticket To Ride nahrali Beatles 15. februára 1965 v štúdiu na Abbey Road. Anglický rebríček viedla tri týždne, od 22. apríla do 13. mája 1965. Beatles a ich producent George Martin ju potom zaradili aj do druhého filmu Help!, ktorý mal premiéru 29. júla 1965. Zaznie v scéne z rakúskych Álp, kde si skupina vyšla na lyžovačku. Nakrúcali v Obertauerne neďaleko Salzburgu. George Harrison stál na lyžiach prvýkrát, ostatní na tom neboli oveľa lepšie, a tak skoro všetky scény nakrúcali za nich kaskadéri.



Debutový singel Beatles s piesňou Love Me Do, vydaný 5. októbra 1962, sa v anglickej hitparáde dostal na 17. miesto. Druhý s piesňou Please Please Me, vydaný 12. januára 1963, už obsadil druhé miesto. Tretí so skladbou From Me To You, vydaný 12. apríla 1963, od 2. mája 1963 kraľoval sedem týždňov na čele hitparády Albiónu. Štvrtý singel She Loves You od 12. septembra viedol štyri týždne anglický rebríček, na čelo sa potom vrátil ešte raz na dva týždne od 28. novembra 1963. Piaty singel I Want To Hold Your Hand vyšiel 29. novembra 1963, na čele pobudol päť týždňov. Pieseň Can’t Buy Me Love vyšla na šiestom singli 20. marca 1964, tri týždne sa udržala na špici hitparády, bola prvým avízom na debutový film A Hard Day’s Night, ktorý mal premiéru 6. júla 1964. Titulná skladba A Hard Day’s Night vyšla na siedmom singli 10. júla 1964, na prvej pozícii pobudla tri týždne. Pesničku I Feel Fine vydali na ôsmom singli 27. novembra 1964. Prvé miesto jej patrilo celých päť týždňov. V poradí deviaty singel Ticket To Ride vychádza 9. apríla 1965.



Oficiálna diskografia najslávnejšej štvorice 20. storočia od októbra 1962 do jej rozchodu v apríli 1970 obsahuje 23 singlov, 13 EP platní a 13 albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI je na týchto nosičoch 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých, všetky prevzaté sú od amerických interpretov.