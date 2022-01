Till Lindemann presúva koncert, do Bratislavy príde až v novembri

Bratislava 20. januára (TASR) - Till Lindemann presúva pre pandemickú situáciu svoje turné Ich Hasse Kinder Tour 2022 na jeseň. Charizmatický líder skupiny Rammstein vystúpi v Bratislave 24. novembra v Incheba Expo Aréne, predstaví nové aj staré piesne, brutálne videá aj špeciálne pyrotechnické efekty. Zakúpené vstupenky na januárový koncert zostávajú v platnosti. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Epidemická situácia vo svete sa prudko zhoršuje, čo prináša nové obmedzenia pre medzinárodné lety, ako aj vstup a pobyt umelcov a členov tímu. A usporiadanie koncertov je v období zvýšenej chorobnosti pre divákov nebezpečné. Žiaľ, za týchto okolností nie je možné uskutočniť turné Tilla Lindemanna v stanovenom časovom rámci. V tejto súvislosti a tiež z dôvodu zamedzenia hrozby šírenia nového variantu COVID-19 sme nútení oznámiť preloženie koncertov na nové termíny - 16. novembra Kyjev, 18. novembra Riga, 22. novembra Praha, 24. novembra Bratislava, 5. decembra Novosibirsk a 11. decembra Moskva. Všetky zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti na nové termíny. Úprimne sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti a dúfame, že to pochopíte,“ konštatuje vyhlásenie manažmentu.







V hlavnom meste Slovenska predvedie neprehliadnuteľný Till Lindemann svoje vlastné Ich Hasse Kinder Tour 2022. Rocker, hudobník a básnik si so sebou neberie svojho kolegu z projektu Lindemann, predstaví však skladby z oboch albumov Skills In Pills aj F & M. Fanúšikovia sa môžu tešiť na množstvo experimentálnych a nekonvenčných hudobných nápadov, pôsobivé videoprojekcie a pyrotechnické efekty. Organizátor podujatia, spoločnosť Ticketmedia upozorňuje, že koncert je určený osobám nad 18 rokov. Zakúpené vstupenky na pôvodný januárový termín zostávajú v platnosti.