Titanic sa pred 113-timi rokmi vydal na svoju plavbu

Bratislava 9. apríla (OTS) - Tento týždeň si pripomíname výročie vyplávania a stroskotania svetoznámeho Titanicu. Najväčšia osobná transatlantická loď sveta sa vydala na cestu 10. apríla a stroskotala 15. apríla 1912. Titanic nie je len príbehom slávnej lode, ale aj symbolom ľudskej odvahy, nádeje a tragédie. Zažite jej príbeh na vlastnej koži na veľkolepej výstave, ktorá vás vtiahne do jej osudu cez autentické artefakty, technické detaily, rekonštrukcie kajút a dojímavé príbehy pasažierov. Tento víkend môžete na výstave stretnúť dokonca najväčšiu slovenskú zberateľku predmetov spojených s Titanicom Darinu Vrábľovú Helíkovú.2 208 pasažierov a členov posádky. Presne toľko duší sa 10. apríla 1912 vydalo na svoju prvú, a poslednú plavbu na palube Titanicu. Medzi nimi boli milionári, emigranti, ktorí hľadali nový život, deti, umelci, inžinieri, aj tí, ktorí slúžili v kuchyni či kotolni. Každé číslo, ktoré dnes poznáme zo štatistík, je skutočný človek so svojím príbehom, nádejou a snom. Nie všetci došli do cieľa. Ale práve tieto čísla, a mená za nimi, navždy zmenili históriu námornej dopravy, bezpečnostných opatrení aj ľudského vnímania pokroku a osudu.vysvetľuje odborník naTitanic v noci 14. apríla 1912 o 23:40 narazil do ľadovca svojim pravobokom a poškodil si tak šesť vodotesných oddielov. Šiesty bol poškodený len minimálne, preto sa väčšinou uvádza poškodenie len piatich oddielov.konštatuje odborník naZažite aj vy príbeh Titanicu na vlastnej koži. Na výstave Titanic – Bratislava sa môžete dotknúť ľadovca a pocítiť tak chlad, ktorý zmenil dejiny.pozýva na výstavuPočas nadchádzajúceho víkendu výstavu navštívi aj najväčšia slovenská zberateľka predmetov spojených s Titanicom. Darina Vrábľová Helíková spolu s manželom Dominikom porozpráva návštevníkom o tom, ako sa Titanic stal jej vášňou a čo všetko sa o ňom počas rokov dozvedeli.prezradilaVýstavu nájdu návštevníci v Sport Mall v bratislavskom Lamači a do 24.8. 2025. Vstupenky na výstavu sa predávajú na presne určený dátum a čas. Návštevníci, ktorí si zakúpia vstupenku v predpredaji, sa tak vyhnú dlhému čakaniu v radoch. Všetky informácie nájdete na www.titanicvystava.sk