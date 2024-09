To tu ešte nebolo!

Bratislava 23.septembra (OTS) - Na Slovensko prichádza po prvýkrát žiarivý svet plný zázrakov, rozprávok a fantázie, ktorý poteší malých aj veľkých návštevníkov. Vydajte sa na kúzelnú cestu do ríše svetiel, dobrodružstva a zábavy v najväčšom svetelnom parku v Európe. Park inšpirovaný najväčšou svetovou atrakciou Glow Garden v Dubaji, otvára svoje brány 19. októbra na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke. WINTER WONDERLAND rozžiari veľkolepými svetelnými inštaláciami rozľahlý park Dostihovej dráhy v bratislavskej Petržalke. Rozprávkový zábavný svetelný park, aký tu ešte nebol priváža do Bratislavy spoločnosť JVS Trade Group, za ktorou stoja veľkolepé projekty ako Šmolkovia-Magický svet, výstavy Cosmos Discovery, Titanic, Tutanchamon či Poklad Inkov.opisuje nový svetelný park WINTER WONDERLANDNádherný žiarivý svet rozprávok a fantázie bude plný veľkolepých svetelných inštalácií, interaktívnych atrakcií a zábavy.pozývaNajväčší európsky svetelný zábavný park WINTER WONDERLAND otvára svoje brány 19. októbra. Tisícky svetiel a hudby sa spoja do jedinečnej atmosféry a vytvoria tak veľkolepý svet fantázie a rozprávok. Na návštevníkov čakajú okrem rozprávkových zámkov, plesov princezien či podmorskej ríše aj krásne osvetlené rozprávkové kolotoče. Pripravené budú aj svetelné hojdačky, bludisko, kúzelná záhrada plná víl a množstvo ďalších atrakcií. Školákov a zvedavé deti poteší prírodovedný chodník, ktorý ich naučí, ako chrániť prírodu aj v meste. Súčasťou WINTER WONDERLANDu bude aj kvalitné občerstvenie a všetko zázemie pre návštevníkov. A to všetko za cenu jednej vstupenky! Winnter Wonderland bude otvorený každý deň od 15 hod do 21 hodiny. Vstupenky sú k dispozícii online https://www.winterwonderland.sk/vstupenky alebo priamo na mieste v pokladni.Zároveň máte možnosť nákupu EARLY BIRD FLEXI vstupeniek za zvýhodnenú cenu. Ponuka však potrvá len do 30. septembra. Vzhľadom na kapacitu parku odporúčame zakúpenie vstupeniek vopred. Viac informácií na www.winterwonderland.sk