Očová 3. augusta (TASR) - Tohtoročná Očovská folklórna hruda bude v obmedzenom režime. Pre TASR to uviedol starosta Očovej vo Zvolenskom okrese Ján Senko s tým, že podujatie bude v obci od piatka 6. do soboty 7. augusta.



Ako dodal, pre platné epidemiologické opatrenia budú prispôsobené aj priebeh a program festivalu. „Tento rok nebude v plnom rozsahu k dispozícii ani stravovací areál. Obmedzený je aj rozsah programu, počet účinkujúcich, ako aj divákov v areáli festivalu, v zmysle platného COVID-automatu,“ spomenul s tým, že priestor na účinkovanie dostanú väčšinou domáce kolektívy či jednotlivci z bližšieho okolia.



Pre záujemcov bude program v piatok v Remeselnom dvore, začiatok bude od 18.00 h. V sobotu bude pokračovať folklórne vystúpenie na očovskom štadióne, naplánované sú dva programy. Prvý sa začne o 16.00 a druhý o 18.00 h. V rámci nich uvedú do života knihu Jána Priechodského s názvom Ján Priechodský, spomienky a obľúbené piesne. V programoch sa predstavia detské folklórne kolektívy z obce, Vladimír Homola a dievčence z Čerína, folklórne skupiny a súbory z Očovej i folklórne skupiny Poničan, Poniky a Hrochoťan. Podľa starostu pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu tento rok prehliadka a tiež súťaž o najkrajšie priečelie a priedomie očovského domu nebudú.



Očovská folklórna hruda býva venovaná nielen folklórnym súborom z Očovej, ale aj hudobníkom, ktorí sú rodákmi z tejto podpolianskej dediny. Očová je totiž plná umelcov, ktorí po celé desaťročia formovali nielen tvár podpolianskeho folklóru, ale sa stali známymi ako muzikanti, speváci či tanečníci vo viacerých súboroch po celom Slovensku.