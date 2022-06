Tomáš Klus a jeho Cílová skupina postavili na nohy Pezinčanov

Bratislava 4. júna (TASR) – Tomáš Klus vydal v decembri minulého roka nový štúdiový album Cítím. Pesničky z neho predstavuje na turné Cítím Tour 2022. Jednou zo zastávok bol v piatok večer (3. 6.) Pezinok.



Do playlistu zaradil osem piesní z nového albumu, postupne nimi boli Tajemství, Cítím, Fí, Setkání s Milou, Zatím, Mariím, Udělám to samé a Manasarovar. Z predchádzajúcich albumov to boli piesne Dobré ráno, Panenka, Chybíš mi, Do nebe, Nina, Strojevůdce, Jde vo Zem, Přičichnutí alergikovo, Da.muklův meč, A pak, Napojen, Pánubohudooken, Flusnu, Sibyla, PanToffel a Marie. Známe sú slovné prekáračky Klusa a gitaristu Jirku Kučerovského, spevák si nevie odpustiť, aby z pódia neskočil medzi divákov. V Pezinku navyše oproti zvyklostiam vytiahol na pódium dvoch fanúšikov, ktorí vykrikovali z hľadiska, ktoré pesničky má zahrať. Jeden z nich zaspieval s kapelou skladbu Noe a druhý pesničku Marie.



Nakoniec boli prídavky štyri, s kapelou Cílová skupina, aj iba Klus s gitarou, medzi nimi jedna z jeho prvých piesní Dopis či Pocity. K atmosfére viac ako dvojhodinovej zábavy prispeli aj dvaja ďalší členovia kapely, basgitarista Jan Lstibůrek a bubeník Petr Škoda.



"Je to taký súhrn posledných troch rokov môjho života, keď som sa dostával jednak z nejakej skeptickej nálady voči tomu, že pieseň nemôže zmeniť svet. Premýšľal som o tom, či má zmysel s mojimi ambíciami občianskej angažovanosti projektovať to do mojej tvorby a či vôbec má zmysel moja tvorba ako pesničkára v dobe, ktorá nie úplne rada počuje pravdu alebo nepríjemné veci. Aj v rámci covidu, keď som zistil, že hodnoty sú trocha inde a že sú aj veci, ktoré je treba ospevovať a nie je potrebné nestále iba kritizovať, tak som došiel k tomu, že, naopak, pesničkárstvo a hudba sú veľmi dôležité v tejto dobe. To je vlastne príbeh albumu Cítím," povedal pre TASR po koncerte Klus.