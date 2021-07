Tomáš Klus v rámci turné príde aj na Slovensko, začína v Trnave

Bratislava 14. júla (TASR) – Známy český spevák a skladateľ Tomáš Klus pripravil so svojou Cieľovou skupinou letné koncertné turné, ktorému dal názov Tomáš Klus hraje. Na troch koncertoch sa predstaví aj slovenským fanúšikom, začína 17. júla v Trnave, ďalšími zastávkami budú 3. septembra Pezinok a deň nato Nitra.



„Myslím si, že je na čo sa tešiť. Ten entuziazmus a ten zápal, ktorý teraz pre hranie máme, tým, že sme boli trištvrte roka v klietke, nazývam to bez hanby nadržanosť, takže ľudia, ktorí na koncerty prídu, si prídu na svoje. Aj playlist sme upravili tak, že to bude jazda,“ povedal pre TASR Klus.



Na pódiá sa vracia po roku, keď aj jeho rodinu a kapelu postihla pandémia a všetky obmedzenia s tým spojené. „My sme mali pomerne šťastie v tom, že sme sa presťahovali tri roky predtým z Prahy von. Zvládli sme to vďaka tomu, že sme mali záhradu a mohli sme sa pohybovať aspoň po záhrade, takže sme neboli tak veľmi uväznení, a ešte za domom máme les, takže sme si mohli oddýchnuť,“ hovorí spevák.







„Ja som využil ten čas, keď som nemohol hrať, aby som skladal. Napísal som najprv s mojou ženou platňu o pandémii, ktorá sa volá Pět pohromadě, potom ma Honza Svěrák vyzval na to, aby som otextoval a zhudobnil jeho libreto k muzikálu. To je druhá platňa, ktorú som urobil. Potom som napísal a nahral čisto politickú platňu Čaučesku a po nej svoju prvú popovú platňu, ktorú v tejto chvíli dokončujem s Jirkom Burianom a Jirkom Kučerovským a ktorá, myslím si, bude veľkým prekvapením pre fanúšikov. Zatiaľ má pracovný názov To som skutočne nečakal, pretože každý, komu som to pustil, tak povedal to som skutočne nečakal. Nesmierne sa na to teším, pretože celú moju kariéru som označovaný za popového a mainstreamového umelca, aj keď som ním nikdy nebol, lebo okrem prvej platne, ktorá bola stredný prúd, ale stále folk, som v tých formách skôr experimentoval. Nejakým zázrakom sa niektorá pesnička chytila v rádiu, na internete či ľudia si ju obľúbili a som za to vďačný. Rýdzo popový album som nikdy neurobil, budú to tanečné pesničky a veľmi sa na to teším,“ doplnil.