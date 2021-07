Tomáš Klus vystúpi v sobotu v Trnave

Bratislava 16. júla (TASR) - Pesničkár, spevák, skladateľ, herec a bývalý športovec Tomáš Klus sa netají pozitívnym vzťahom k slovenskému divákovi. Ten je podľa neho veľmi úprimný a hudobník hneď vie, na čom je. O to viac sa teší do Trnavy, kde v sobotu 17. júla odohrá prvý koncert na Slovensku po viac ako 18 mesiacoch. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Tomáš Klus zahrá koncert v rámci turné Tomáš Klus hraje spoločne s Jiřím Kučerovským v Mestskom amfiteátri v Trnave. So spolupracovníkom, o ktorom tvrdí, že je jeho „manželkou“, keďže spoločne si toho zažili veľa, prežil minulý rok náročnú situáciu.



„Je to rok, odkedy nám Jirka oznámil, že má rakovinu. Bolo to šialené. Tesný kontakt s pominuteľnosťou veľmi zamáva človekom a jeho hodnotami,“ povedal Klus. Zaspomínal si aj na moment, keď ako kapela spoločne vyjadrili, že sú „s Jirkom“. „Po jednom koncerte sme sedeli a tam som povedal, že si s Jirkom oholím hlavu, pretože neviem, ako inak mu mám dať najavo, že som úplne a celkom s ním. Sotva som to vyslovil, tak táto myšlienka obehla celý stôl, kde boli zvukár, technik, osvetľovač a ďalší. Všetci reagovali: ‚Ja do toho idem tiež!‘“ O necelý týždeň už všetkých čakal holič, ktorý ich ostrihal.



„Keď za nami potom prišiel Jirka, ktorý je veľmi cynický a satirický človek, tak som prvýkrát v živote videl, že bol dojatý. Spoznali sme, čo sme za partiu, čo je naším najväčším darom a prečo za nami chodia ľudia na koncerty, hoci nie vždy sa im hudba páči. Oni chodia za tým, že vidia, že sa máme radi, že sa rešpektujeme a bavíme sa tým, čo spolu robíme,“ prezradil Klus. „Teraz už sme všetci opäť ‚vlasáči‘. Vrátane Jirku, ktorý zmenil život nielen sám sebe, ale nám všetkým,“ doplnil.







Na najbližších koncertoch na Slovensku odznie kombinácia Klusových najznámejších skladieb, ale aj noviniek, ktoré vznikali v poslednom období. Jeho tvorbu si fanúšikovia mohli užiť cez digitálne EP Pět pohromadě, na ktorom spolupracoval s manželkou Tamarou, či album Čaučesku, ktorý vyšiel v máji tohto roka. V tomto období pripravuje spevák aj svoj prvý oficiálny popový album, ktorého vydanie je naplánované na jeseň tohto roka. Predtým však na Slovensku odohrá tri koncerty, okrem Trnavy aj v Pezinku (3. septembra) a v Nitre (4. septembra).