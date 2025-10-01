< sekcia Kultúra
Šarišan je svetový šampión, z Kórey priniesol najvyššiu cenu
Medzi zúčastnenými krajinami boli India, Francúzska Polynézia, Poľsko, Rusko, Malajzia, Kazachstan, Botswana, Slovensko, Čile, Bulharsko, Grécko, Peru či Mexiko.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Vyhrali sme! Tak oznámil svoj úspech na medzinárodnej tanečnej súťaži v Južnej Kórei folklórny súbor Šarišan na sociálnej sieti. Na jednom z najväčších svetových tanečných súťažných festivalov - Cheonan World Dance Festivale, kde súťažilo 24 súborov z 23 krajín, vrátane domácej Kórey, získal súbor z Prešova Grand Prize - najvyššiu cenu.
„Sme prvý slovenský súbor, ktorý toto významné ocenenie získal - obrovská česť a radosť pre nás všetkých,“ uviedli prešovský tanečníci a hudobníci na sociálnej sieti. Kolektív predstavil svoje choreografie v troch kolách, z ktorých sa do finále prebojovalo deväť najúspešnejších.
Slovensko, reprezentované Folklórnym súborom Šarišan, získalo najvyššie ocenenie festivalu Grand Prize. Toto prestížne víťazstvo sa doteraz nepodarilo žiadnemu súboru zo Slovenska. „A len veľmi málo krajín na svete sa môže pochváliť takýmto úspechom,“ dodávajú úspešní folkloristi.
Festival sa konal po 21. raz od roku 2003. Počas piatich dní ho navštívilo 890.000 divákov.
