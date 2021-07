Topfest po ročnej prestávke ponúkol parádnu atmosféru

Na archívnej snímke spevák kapely Kabát Josef Vojtek. Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 4. júla (TASR) – Konečne, povedali si fanúšikovia rockovej hudby a namierili svoje cesty tento víkend do jazdeckého areálu Banát v obci Častkovce v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde rozbalil svoj hlavný stan festival Topfest.Fanúšikovia prichádzali už od piatkového dopoludnia (2. 7.). Urobili dobre, pretože na uvítanie ich čakala kontrola potvrdení o negatívnom teste na nový koronavírus. Kto ho nemal, musel test absolvovať priamo pred vstupom do areálu. Odmenou za trpezlivosť a státie v rade im boli dva dni dobrej hudby, keď pre protiepidemické opatrenia mali viac ako ročnú prestávku na týchto obľúbených podujatiach. Akceptovali aj to, že bolo iba jedno koncertné pódium, a tak prestávky medzi jednotlivými kapelami sa predĺžili.Mladší aj dospelejší fanúšikovia si zaspievali, zatancovali aj zaskákali pri piesňach Marianna či Obchádzka skupiny Heľenine oči, pri skladbách Ľudia v pohybe či Na Havaj punkovej formácie Zóna A, V piatok podvečer aj Život skupiny Hex, ktorá spolu s fanúšikmi poslala hit Keď sme sami do muzikantského nebíčka spevákovi Ďuďovi Dudákovi. Ohlas mala aj revivalová skupina Queenie a najmä hity I Want To Break Free a Radio Ga Ga skupiny Queen. Poldruha hodinový set skupiny Kabát nemal jedinú minútu, keď by si fanúšikovia mohli oddýchnuť. Záver patril punkovej kapele Inekafe, v playliste boli aj skladby Záverečná a Všetky piesne sveta. K výbornej atmosfére prispeli aj skupiny No Control, Bijouterrier, Smola a Hrušky, Konflikt, Horkýže Slíže, Los Brados či Sematam.povedal na pódiu líder kapely Kabát Josef Vojtek.uviedol pre TASR líder kapely Heľenine oči Martin Mihalčin.doplnil za kapelu Hex pre TASR Yxo Dohňanský.