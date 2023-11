Topoľčianske divadlo uvedie premiéru rozprávky Kúzlo svätojánskej noci

Topoľčany 15. novembra (TASR) - Mestské divadlo Topoľčany uvedie 1. decembra premiéru hudobnej rozprávky Kúzlo svätojánskej noci. Inscenácia v réžii Radovana Hudeca vyrozpráva príbeh dvoch detí, ktoré sa pomocou knihy kúziel prenesú bránou času do praveku.



Ako informovalo divadlo, hra je určená nie len deťom, ale aj ich rodičom. "Ponúka príbeh v ktorom sa Thomas a Alica prenesú do minulosti, kde zažijú dobrodružstvo a pomôžu dinosaurom nájsť ich rodičov a vrátiť ich do svojho prostredia. Nájdu pri tom cestu aj k svojmu priateľstvu a zistia, že odvaha a správne kúzlo dokážu meniť svet," povedali o inscenácii tvorcovia.



Nová hudobná rozprávka v repertoári Mestského divadla Topoľčany ponúkne okrem napínavého deja aj množstvo vizuálnych efektov, hudby a kúziel. "Poskytne úplne nový divadelný zážitok. Deti aj ich rodičia sa môžu tešiť na veľkorozmerné animatronické bábky, ktoré sú unikátnym scénickým prvkom v divadlách na Slovensku," doplnili tvorcovia.