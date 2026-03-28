Tradičné remeslá budú súčasťou Veľkej noci na hrade Modrý Kameň
Pre návštevníkov všetkých vekových kategórií okrem sviatočných aktivít pripravujú prehliadky expozícií múzea s odborným výkladom.
Autor TASR
Modrý Kameň 28. marca (TASR) - Tradičné veľkonočné remeslá i tvorivé dielne budú súčasťou podujatia Veľká noc na hrade Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková zo Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea bábkarských kultúr a hračiek.
Spresnila, že pre verejnosť budú k dispozícii od 3. do 6. apríla v čase od v čase od 9.00 do 17.00 h. Pre návštevníkov všetkých vekových kategórií okrem sviatočných aktivít pripravujú prehliadky expozícií múzea s odborným výkladom. Súčasťou bude aj občerstvenie na nádvorí kaštieľa i v hradnej cukrárni.
Ako uviedla, do 13. apríla trvá na hrade výstava s názvom Záhrada žien. Predstavuje spoločnú prezentáciu tvorby výtvarníčky Sone Krajčovičovej a akademického maliara Miroslava Bezáka. Záujemcovia si ju môžu pozrieť vo výstavných priestoroch barokovej sály na hrade Modrý Kameň. „Ženy a kvety v jej obrazoch nesú emócie, nálady a tiché príbehy. Jemné vnútorné stavy zachytené farbou, líniou a symbolom,“ objasnila Ďuríková.
Záhrada žien je podľa SNM výstavou o vnútornej krajine, o emóciách, meditáciách a premenách. „Ženská figúra sa v nej stáva symbolom citlivosti, sily aj zraniteľnosti. Diela oboch autorov spolu vytvárajú harmonický celok, v ktorom sa stretáva osobné prežívanie s profesionálnou maliarskou skúsenosťou,“ podotklo múzeum.
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako i dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.
Spresnila, že pre verejnosť budú k dispozícii od 3. do 6. apríla v čase od v čase od 9.00 do 17.00 h. Pre návštevníkov všetkých vekových kategórií okrem sviatočných aktivít pripravujú prehliadky expozícií múzea s odborným výkladom. Súčasťou bude aj občerstvenie na nádvorí kaštieľa i v hradnej cukrárni.
Ako uviedla, do 13. apríla trvá na hrade výstava s názvom Záhrada žien. Predstavuje spoločnú prezentáciu tvorby výtvarníčky Sone Krajčovičovej a akademického maliara Miroslava Bezáka. Záujemcovia si ju môžu pozrieť vo výstavných priestoroch barokovej sály na hrade Modrý Kameň. „Ženy a kvety v jej obrazoch nesú emócie, nálady a tiché príbehy. Jemné vnútorné stavy zachytené farbou, líniou a symbolom,“ objasnila Ďuríková.
Záhrada žien je podľa SNM výstavou o vnútornej krajine, o emóciách, meditáciách a premenách. „Ženská figúra sa v nej stáva symbolom citlivosti, sily aj zraniteľnosti. Diela oboch autorov spolu vytvárajú harmonický celok, v ktorom sa stretáva osobné prežívanie s profesionálnou maliarskou skúsenosťou,“ podotklo múzeum.
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako i dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.