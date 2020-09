Vinohradnícke oberačkové slávnosti v Pezinku tento rok nebudú

Pezinok 8. septembra (TASR) – Tradičné vinohradnícke oberačkové slávnosti v Pezinku pre aktuálnu situáciu s pandémiou nového koronavírusu zrušili. Organizáciu Vinobrania mesto plánovalo na 18. až 20. septembra.



"Z dôvodu epidemiologickej situácie a platných preventívnych opatrení v prípade usporadúvania hromadných podujatí sa Vinobranie Pezinok tento rok konať nebude," oznámila samospráva na svojom webe. Zrušenie podujatia zdôvodňuje súčasnou epidemiologickou situáciou a zachovaním bezpečnosti návštevníkov, predajcov, umelcov aj organizátorov.



Tradičné Vinobranie v Pezinku patrí podľa mesta k stáročnej vinárskej tradícii, ktorá je oslavou úrody a práce vinárov a vinohradníkov. Každoročne prináša aj pestrú ponuku gastronomických špecialít, ochutnávku miestnych vín a bohatý kultúrny program.



V rámci Bratislavského kraja sa aktuálne na tzv. červenom COVID-19 semafore nachádza lokalita Bratislava I, teda mestská časť Staré Mesto. Na oranžovom sa nachádzajú zvyšné mestské časti Bratislavy a okresy Pezinok a Senec.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou na týchto miestach od 6. septembra do 30. septembra zakázal organizáciu hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb. Dovolená nie je ani organizácia akcií v čase od 23.00 do 6.00 h, výnimkou sú svadby do 150 osôb. Zakázané sú aj návštevy v nemocniciach a interiéroch v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti.