SMÚTOK V DEPECHE MODE: Zomrel Andy Fletchcer

Andy Fletcher v Depeche mode

-1961-2022, Andy Fletcher (rodený Andrew John Leonard Fletcher), Nottingham, UK, hráč na klávesových nástrojoch skupiny Depeche Mode.



Túto syntipopovú formáciu založili traja spolužiaci Martin Gore, Andy Fletcher a Vince Clarke z anglického mesta Basildon počas roku 1976. Názov Depeche Mode, teda „rýchla móda“ si vybrali podľa jedného z článkov vo francúzskom módnom časopise. Trvalo viac ako štyri roky, pokiaľ sa táto syntipopová skupina presadila na anglickej hudobnej scéne. V júli 1981 mali v hitparáde prvú úspešnú skladbu New Life. V novembri 1981 vydali debutový album Speak & Spell. V ankete časopisu Bilboard získali v decembri 1990 cenu ako Najlepšia moderná rocková skupina. Vydali štrnásť štúdiových albumov, najnovší Spirit vyšiel v marci 2017, pred ním Delta Machine vydali v marci 2013. Najúspešnejšie boli Songs Of Faith And Devotion, vydaný v marci 1993 a Ultra, vydaný v apríli 1997, oba sa dostali na prvé miesto v rebríčku. K diskografii patrí aj sedem koncertných a desať kompilačných albumov. Päťkrát koncertovali Depeche Mode v Bratislave, 11. júna 2006, 22. júna 2009, 25. mája 2013, vždy na futbalovom štadióne na Pasienkoch, 6. februára 2014 v Slovnaft aréne a 20. mája 2017 opäť na Pasienkoch. V roku 2020 ich uviedli do Rock and rollovej siene slávy. Päťkrát boli nominovaní na cenu Grammy.



Na snímke koncert britskej skupiny Depeche Mode na futbalovom štadióne Pasienky, 20. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Zľava Andrew Fletcher, Dave Gahan a Martin Gore z britskej skupiny Depeche Mode pózujú fotografom pred tlačovou konferenciou v rámci prezentácie nového albumu a blížiaceho sa turné 11. októbra 2016 v Miláne. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. mája (Teraz.sk) - Legendárni Depeche mode zažívajú ťažké chvíle. Na svojom Facebookovom profile uvádzajú, že zomrel ich dlhoročný spoluhráč a zakladajúci člen kapely Andy Fletcher.uvádzajú. Fletcher zomrel vo veku 60 rokov.píše Depeche mode. Kapela vyjadrila sústrasť rodine Andyho Fletchera a požiadala o rešpektovanie jej súkromia v týchto ťažkých časoch.Skupinu v anglickom mestečku Basildon založili Vince Clarke, Martin Gore, Dave Gahan a práve Andy Fletcher. Clarka (z kapely odišiel v roku 1981) časom vystriedal Alan Wilder, s ktorým kapela nahrala svoj prelomový hitPo odchode Wildera v roku 1995 skupina dlhé roky pôsobila ako trio v zložení Gore-Gahan-Fletcher. Podľa Wikipedie predala skupina počas svojho pôsobenia viac ako 100 miliónov hudobných nosičov, do rebríčka UK Singles Chart postúpilo 54 jej hitov a 17 jej albumov sa umiestnilo v top desiatke britských rebríčkov.