Centrum Trenčianskych Teplíc ožije promenádou historických kočíkov

Trenčianske Teplice 24. júla (TASR) – Centrum Trenčianskych Teplíc v sobotu ožije promenádou retro a historických kočíkov. Podujatie sa v meste uskutoční po prvý raz, a to priamo na Kúpeľnom námestí. TASR o tom informovala Barbora Zajačková z oddelenia komunikácie mesta Trenčianske Teplice.



Autorkou myšlienky zorganizovať promenádu je zberateľka a obyvateľka Trenčianskych Teplíc Svatava Torvényiová. Vo svojej zbierke má 25 kočíkov, záľube sa venuje od roku 2019.



„V Českej republike je to v mnohých mestách pekná tradícia. Napadlo mi, že naše kúpeľné mestečko je ako stvorené na takéto podujatie. Preto som oslovila vedenie mesta a oblastnú organizáciu cestovného ruchu, či by sme to spoločnými silami nezorganizovali," uviedla Torvényiová.



Návštevníkov, ale aj účastníkov teplického retro kočíkovania čaká popoludnie v podobe promenády centrom mesta od Kúpeľného námestia naprieč Kúpeľným parkom. Zastaviť by sa mali aj pri historických dominantách. Vyvrcholením bude vyhlásenie troch najkrajších kočíkov o 13:30. O 17:00 je pripravené vystúpenie saxofonistu Jozefa Králika.