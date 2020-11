Trenčianske divadlo odvysiela online hru Svetový Slovák Štefánik

Trenčín 21. novembra (TASR) – Mestské divadlo Trenčín bude večer vysielať online predstavenie Svetový Slovák Štefánik. Zapojí sa tak do celoslovenského podujatia Noc divadiel 2020. Pre TASR to uviedla riaditeľka Mestského divadla Trenčín Zuzana Mišáková.





"O 20.30 h večer bude toto predstavenie streamované zadarmo, takže kto má záujem, môže si ho pozrieť," priblížila riaditeľka.



Kultúrne stánky sa v sobotu predstavia svojim divákom počas 11. ročníka medzinárodného podujatia Noc divadiel. Projekt, ktorý sa pre šírenie nového koronavírusu presunul do virtuálneho priestoru, dostal podtitul Stále sme tu!. Súhrnný program podujatia, ktoré koordinuje Divadelný ústav, je dostupný na nocdivadiel.sk.