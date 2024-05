Tretia májová sobota patrí na Slovensku Noci múzeí a galérií 2024

Bratislava 18. mája (TASR) - Tretia májová sobota patrí na Slovensku celoeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií. Do jubilejného 20. ročníka, ktorý prináša množstvo zaujímavých aktivít pre milovníkov kultúry a umenia, sa zapája vyše 130 objektov múzeí a galérií na Slovensku. Podujatie organizuje Slovenské národné múzeum (SNM) a Zväz múzeí na Slovensku. Záštitu nad ním prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Do neskorých večerných hodín si môže verejnosť pozrieť zaujímavé výstavy, múzejníci a galeristi pripravili autorské výklady, lektoráty, tvorivé dielne, animácie, prednášky, súťaže, prehliadky, divadelné vystúpenia a ďalšie prezentačné formáty.



Kultúrne inštitúcie Bratislavského kraja SNM spojilo spoločnou vstupenkou v cene päť eur, s ktorou možno navštíviť viac ako 40 múzeí, galérií a iných kultúrnych inštitúcií. K dispozícii je aj praktický sprievodca v podobe aplikácie, ktorú si návštevníci Bratislavského kraja môžu stiahnuť do svojich mobilov. Využiť môžu aj špeciálnu dopravu historickými vozidlami na bezplatnej trase v centre mesta a v cene vstupenky po bratislavských spojkách.



Organizátori avizujú, že benefit spoločnej vstupenky a špeciálnej dopravy spojí aj dve stredoslovenské metropoly - Banskú Bystricu a Zvolen.



Dvere do sveta umenia, vedy a histórie v sobotu otvorí aj Košická noc múzeí a galérií, kde sa pod spoločnou hlavičkou Visit Košice do podujatia zapája 19 múzeí a galérií. Interaktívne expozície, výstavy a workshopy doplnia i kulinárske a gastronomické zážitky.



Bližšie informácie o programe jednotlivých inštitúcií sú zverejnené na nmag.snm.sk (Bratislavský kraj), www.nmag.sk (Slovensko), www.visitkosice.org a na sociálnych sieťach.



Európska noc múzeí vznikla v roku 2005 ako francúzska iniciatíva s cieľom podporiť 18. máj - Medzinárodný deň múzeí. Počas Noci múzeí a galérií na Slovensku sa múzejníci a galeristi snažia prinášať atraktívnou formou programu v netradičnom čase problematiku a význam národného kultúrneho dedičstva a upozorniť na dôležitosť jeho ochrany.